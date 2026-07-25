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  4. Siya Goyal, Lover Wanted To Injure Fiance, But Later Dropped 'Risky' Plan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (15:49 IST)

కేతన్ లోయలో పడిపోయాడని చెప్పింది.. కానీ కంటిలో ఒక్క కన్నీటి బొట్టు కూడా రాలేదు..

Siya Goyal
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:49 IST)
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Siya Goyal
దేశాన్ని కలచి వేసిన కేతన్ హత్యకు సంబంధించిన ఓ షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సాధారణంగా ఎవరైనా లోయలో పడిపోయినా.. ఇంకా బతికే ఉన్నారని తెలిస్తే వారి ఆప్తులకు మనసు ఊరట చెందుతుంది. కానీ.. కేతన్‌ బతికే ఉన్నాడని చెప్పిన సమయంలో సియా గోయల్‌ కంగారుపడిపోయిందని లోహగఢ్‌ కోట సిబ్బంది ఒకరు చెప్పినట్లు సమాచారం. కేతన్‌ లోయలో పడిపోయిన తర్వాత సహాయ సిబ్బంది అతను బతికే ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు సంతోషించడానికి బదులు కంగారుపడిపోయిందని ఆయన వెల్లడించినట్టు సమాచారం. 
 
జూన్‌ 18వ తేదీన ఘటన సమయంలో సియా పెద్ద పెట్టున అరచిందని రాహుల్‌ అనే స్థానిక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. తాము ఘటనాస్థలానికి వెళ్లినప్పుడు ఫొటోలు తీస్తూ కేతన్‌ పడిపోయాడని సియా చెప్పిందని, అయితే ఆ సమయంలో తీవ్ర ఆందోళనగా కనిపించినప్పటికీ ఆమె కంటిలో ఒక్క కన్నీటి బొట్టు కూడా లేదని ఆ సిబ్బంది వెల్లడించారు. 
 
ఘటనకు ముందు చేతన్‌, సియా ఒక కేఫ్‌లో కలుసుకొని, కేతన్‌ను చంపేందుకు ప్లాన్‌పై డిస్కస్‌ చేశారని దర్యాప్తులో వెల్లడైందని పోలీసులు తెలిపారు. తను ఎక్కడ ఉన్నదీ లొకేషన్‌ రికార్డ్‌ కాకుండా ఉండేందుకు తన సొంత ఫోన్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగానే తన దుకాణంలో వదిలేసి, అక్కడి ఉద్యోగి ఫోన్‌ను తీసుకుని ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నట్టు సమాచారం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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