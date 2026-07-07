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  4. Siya married boyfriend Chaudhary months before scheduled wedding to Ketan: Sources
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (16:54 IST)

Siya Goyal: చేతన్ చౌదరిని సియా గోయల్ రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకుందా?

kethan - siya
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (16:51 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (16:54 IST)
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పుణెలోని లోహగడ్ కోట హత్య కేసులో ఒక కొత్త మలుపు చోటుచేసుకుంది. ప్రధాన నిందితురాలు సియా గోయల్, వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్‌తో తన పెళ్లికి కొన్ని నెలల ముందే, తన ప్రియుడు చేతన్ చౌదరిని రహస్యంగా వివాహం చేసుకుందని సమాచారం.
 
గోయల్‌కు ఫిబ్రవరిలోనే అగర్వాల్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగినప్పటికీ, ఆమె సుమారు నాలుగు నెలల క్రితమే తమ వివాహాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. పుణెకు చెందిన 25 ఏళ్ల రియల్టర్ అయిన అగర్వాల్, నవంబర్‌లో గోయల్‌ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం.
 
జూన్ 18న లోహగడ్ కోటలోని కొండపై నుంచి జారిపడి అగర్వాల్ మరణించడంతో ఈ కేసు నాటకీయ మలుపు తీసుకుంది. పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ వివాహానికి గోయల్ ఇష్టపడకపోవడంతో, ఈ ఘటన ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిన కుట్రలో భాగమని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
 
ఈ జంట ప్రత్యేక వివాహ చట్టం కింద తమ వివాహాన్ని చట్టబద్ధంగా నమోదు చేసుకున్నారన్న వాదనలను పోలీసులు ఇప్పుడు ధృవీకరిస్తున్నారు. అధికారిక వివాహ ధృవీకరణ పత్రం ఉందా లేదా అని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అటువంటి పత్రం కొనసాగుతున్న దర్యాప్తుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుంది.
 
వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సాక్షులుగా సంతకాలు చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న గోయల్ కళాశాల స్నేహితులిద్దరిని కూడా విచారణలో భాగంగా ప్రశ్నిస్తున్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. గోయల్, చౌదరి పెళ్లి పూలమాలలు ధరించి ఉన్నట్లుగా చెబుతున్న, ఒక ప్రైవేట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుండి తొలగించబడిన ఫోటోలను తిరిగి పొందేందుకు దర్యాప్తు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
 
ఎందుకంటే ఈ చిత్రాలు అదనపు సాక్ష్యాలను అందించగలవు. ఉదయ్‌పూర్‌లో జరగాల్సిన తమ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయడానికి అగర్వాల్ కుటుంబం గోయల్ పత్రాలను కోరిన తర్వాత ఈ కుట్ర వేగవంతమైందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. 
 
ప్రత్యేక వివాహ చట్టం ప్రకారం అవసరమైన తప్పనిసరి పబ్లిక్ నోటీసు కాలాన్ని తప్పించుకోవడానికి ఏవైనా చెల్లింపులు జరిగాయా అని నిర్ధారించడానికి అధికారులు చౌదరి బ్యాంక్ లావాదేవీలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.  గోయల్, చౌదరి ఇద్దరూ జ్యుడీషియల్ కస్టడీలోనే ఉన్నారు.
 
దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, కుటుంబం కుదిర్చిన సంబంధం ద్వారా అగర్వాల్, గోయల్‌ను కలిశారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వారిద్దరికీ నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఆరోపిత హత్య కుట్రలో భాగంగా, సంఘటన జరిగిన రోజున చౌదరి, గోయల్, అగర్వాల్‌లను అనుసరిస్తూ లోహగడ్ కోట వరకు వెళ్ళాడని పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు.
 
కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో వెల్లడైన విషయాల ప్రకారం, అగర్వాల్ మరణానికి ముందు రోజుల్లో జరిగిన విస్తృత ప్రణాళికను సూచించే ఆన్‌లైన్ శోధనలు, తొలగించబడిన సందేశాలు, ఆధారాలను పోలీసులు కనుగొన్నారు.
 
అగర్వాల్‌ను చంపడానికి వివిధ మార్గాల గురించి గోయల్, చౌదరి గూగుల్, యూట్యూబ్‌లలో వెతికారని, ఆ తర్వాత లోహగడ్ కోట పైనుంచి అతన్ని కిందకు తోసేయడమే ఈ నేరానికి అత్యంత సులభమైన మార్గమని నిర్ణయించుకున్నారని దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం.
 
విచారణ సమయంలో, తనకు అగర్వాల్‌ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని గోయల్ అధికారులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. పెళ్లిని రద్దు చేసుకుంటే తన కుటుంబానికి చెడ్డపేరు వస్తుందని భావించే, అతన్ని చంపడానికి చౌదరితో కలిసి కుట్ర పన్నానని ఆమె పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
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సెల్వి

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