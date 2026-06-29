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  4. Siya took Rs 1 crore from Ketan for wedding shopping, gave it to lover Chetan: Police
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (18:43 IST)

కేతన్‌ నుంచి కోటి రూపాయలు తీసుకున్న సియా.. ప్రియుడికి ఇచ్చిందట!

Ketan Agarwal
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (18:25 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (18:43 IST)
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పూణెకు చెందిన 26 ఏళ్ల రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తులో కొత్త వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పెళ్లి షాపింగ్ పేరుతో తన కాబోయే భార్య సియా గోయల్ అతని నుంచి దాదాపు రూ. 1 కోటి తీసుకుని, ఆ మొత్తాన్ని తన ప్రియుడిగా భావిస్తున్న చేతన్ చౌదరికి అందజేసిందని పోలీసు వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 
 
దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, 20 ఏళ్ల గోయల్, 22 ఏళ్ల చౌదరి ఈ హత్యకు కొన్ని వారాల ముందే ప్రణాళిక రచించారు. తాము వెంటనే అనుమానానికి గురికాకుండా ఉండేలా ఒక వ్యూహాన్ని కూడా సిద్ధం చేసుకున్నారు. జూన్ 18న లోహగడ్ కోట వద్ద అగర్వాల్‌ను కొండ అంచు నుంచి కిందకు తోసివేసి హత్య చేసేందుకు కుట్ర పన్నారన్న ఆరోపణపై వీరిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. 
 
పెళ్లి ఖర్చుల కోసం తనకు సుమారు కోటి రూపాయలు అవసరమని గోయల్ అగర్వాల్‌తో చెప్పింది. అయితే, ఆ డబ్బును పెళ్లికి ఖర్చు పెట్టకుండా, చౌదరి తన కెరీర్‌ను నిలబెట్టుకోవడానికి, ఆర్థికంగా కోలుకోవడానికి సహాయం చేస్తానన్న ఉద్దేశంతో ఆమె ఆ మొత్తాన్ని అతనికి బదిలీ చేసిందని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
 
 
 
ఈ కుట్రలో డబ్బు బదిలీ ఒక కీలక భాగమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సాధారణ ఆర్థిక నేపథ్యం నుండి వచ్చిన చౌదరి, ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి తనకు సుమారు మూడేళ్లు పడుతుందని గోయల్‌తో చెప్పినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
 
 దర్యాప్తు ప్రకారం, అగర్వాల్ మరణం తర్వాత గోయల్ మూడేళ్లపాటు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోకూడదని వారిద్దరూ అంగీకరించారు. 
 
అనుమానాలు రాకుండా ఉండేందుకు, కేసుపై ప్రజల దృష్టి మసకబారేందుకు ఈ జాప్యం ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. చౌదరి ఆర్థికంగా స్థిరపడిన తర్వాత, వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని గోయల్ కుటుంబం ఆమోదం పొందాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
 
 
ఈ హత్య ఎలా జరిగిందనే వివరాలను కూడా దర్యాప్తు అధికారులు వెలికితీశారు. దాడికి ముందు వారిద్దరూ ఒక ముందస్తు సంకేతంపై అంగీకరించారు. అగర్వాల్‌ను కొండ అంచు నుండి కిందకు తోసేయడానికి సమయం ఆసన్నమైందని చౌదరికి సంకేతం ఇవ్వడానికే, నీళ్లు తాగడమో లేదా షూలేసులు కట్టుకోవడమో అనే నెపంతో గోయల్‌ను కూర్చోమని ఆదేశించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
 
 
ఈ సంకేతం మరో ఉద్దేశాన్ని కూడా నెరవేర్చిందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అగర్వాల్‌కు దూరంగా జరగడం ద్వారా, అతను తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అతనితో పాటు కిందకు లాగబడే ప్రమాదాన్ని గోయల్ తగ్గించుకోవచ్చు.
 
 కాల్ డిటైల్ రికార్డ్స్ దర్యాప్తు అధికారుల కేసును మరింత బలోపేతం చేశాయి. 
 
ఈ ఘటనకు కొద్దిసేపటి ముందు గోయల్, చౌదరితో సుమారు 34 నిమిషాల పాటు మాట్లాడినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఆరోపిత హత్యకు ముందు జరిగిన చివరి సమన్వయ సంభాషణ ఇదేనని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
 
మే నెలాఖరు నాటికే ఈ కుట్ర ఖరారైందని, జూన్ 14న అగర్వాల్‌ను చంపడానికి అంతకుముందే ఒక ప్రయత్నం జరిగిందని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
 
 
 
ఆ ఆరోపిత ప్రయత్నంలో, తోసేయబడిన తర్వాత అగర్వాల్ సమీపంలోని పొదలను పట్టుకుని ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు సమాచారం. పోలీసు వర్గాల ప్రకారం, ఆ తర్వాత గోయల్ ఆ ఘటన ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని, పామును చూసి ఉలిక్కిపడి అతన్ని తోసేశానని చెప్పింది.
 
 
 
విఫలమైన ప్రయత్నం తర్వాత, చౌదరి ప్రణాళికను మార్చుకున్నాడని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. అగర్వాల్ రెండోసారి తప్పించుకోకుండా ఉండేందుకు, జూన్ 18న అతను ఆ జంటను లోహగడ్ కోట వరకు వెంబడించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
 
 
ఇదిలా ఉండగా, బాలికి తమ పెళ్లికి ముందు పర్యటన కోసం ఆ జంటను ముంబై విమానాశ్రయానికి తీసుకెళ్లడానికి నియమించిన డ్రైవర్ వాంగ్మూలాన్ని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
 
 డ్రైవర్ వైభవ్ జాదవ్ పోలీసులకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గోయల్ ప్రయాణించడానికి అయిష్టంగా ఉన్నట్లు కనిపించింది.
 
పూణే నుండి ఆమెను తీసుకువచ్చిన తర్వాత, ఆమె సోదరుడు సాహిల్ బలవంతంగా వాహనంలోకి ఎక్కించాడని ఆమె చెప్పింది. పింప్రి-చించ్వాడ్‌లోని రావెట్‌కు వెళ్లే ప్రయాణంలో, గోయల్, ఆమె సోదరుడి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిందని డ్రైవర్ ఆరోపించాడు.
 
 కివాలే లోధా ప్రాంతం నుండి అగర్వాల్, 
 
అతని కుటుంబ సభ్యులు పలువురు వారితో చేరిన తర్వాత, ప్రయాణం ముంబై విమానాశ్రయం వరకు కొనసాగిందని జాదవ్ దర్యాప్తు అధికారులకు ఇంకా తెలిపాడు. అయితే, విమానాశ్రయంలో తన పాస్‌పోర్ట్ కనిపించకుండా పోయిందని అగర్వాల్ గ్రహించడంతో బాలి పర్యటన రద్దయింది.
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సెల్వి
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