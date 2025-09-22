చైనా, పాకిస్థాన్కు ఇక నిద్రలేని రాత్రులు- బ్రహ్మోస్ను పోలిన స్వదేశీ ఐటీసీఎం క్షిపణి రెడీ
చైనా, పాకిస్థాన్లు నిద్రలేని రాత్రులు గడపనున్నాయి. ఇందుకోసం భారత్ ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి స్వదేశీ టెక్నాలజీ క్రూయిజ్ క్షిపణి (ఐటీసీఎం)ను పరీక్షించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. భారత దేశ రక్షణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ టెక్నాలజీ ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణిని బ్రహ్మోస్ లాంటి క్షిపణి సామర్థ్యాలతో నిర్భయ్ క్షిపణి అధునాతన వెర్షన్గా పరిగణిస్తారు. డీఆర్డీవో అభివృద్ధి చేసిన ఐటీసీఎం క్షిపణి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన అన్ని వివరాలేంటంటే?
నిర్భయ్ క్షిపణి అధునాతన వెర్షన్గా పరిగణించబడే ఐటీసీఎం క్షిపణి, బ్రహ్మోస్ వంటి ఖరీదైన వ్యవస్థలతో పోలిస్తే ఖర్చుతో కూడుకున్నది. డీఆర్డీవో గతంలో ఏప్రిల్లో స్వదేశీ టెక్నాలజీ క్రూయిజ్ క్షిపణి (ఐటీసీఎం) విజయవంతమైన విమాన పరీక్షను నిర్వహించింది. ఈ పరీక్షను ఏప్రిల్ 18, 2024న ఒడిశా తీరంలోని చండీపూర్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ (ఐటీఆర్) నుండి నిర్వహించినట్లు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం తెలియజేసింది. స్వదేశీ సాంకేతిక క్రూయిజ్ క్షిపణిని దాని సామర్థ్యాల కారణంగా ప్రసిద్ధ బ్రహ్మోస్ క్షిపణితో పోల్చారు.