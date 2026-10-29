నాకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇస్తారా?.. ఓ వ్యక్తి ప్రశ్న.. ఎందుకు?
గత నెలలో సోలాపూర్లోని పాత కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు, కిసాన్ నానావరే అనే 28 ఏళ్ల యువకుడు వివాహం చేసుకోలేకపోతున్నాననే కారణంతో, తలపై పెళ్లి తలపాగా ధరించి వినూత్నమైన నిరసన చేపట్టాడు. తన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఈ నిరసనను విరమించబోనని హెచ్చరిస్తూ అతను అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తన ముందు ఒక బోర్డును ఉంచి, అందులో తన డిమాండ్లను పేర్కొన్నాడు.
"నాకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇస్తారా?" అని ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించిన అతను, తనలాంటి యువకులకు ఎందుకు వివాహాలు కావడం లేదో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాడు. సోలాపూర్ జిల్లాలోని మోహోల్ తాలూకాకు చెందిన కురుల్ గ్రామానికి చెందిన కిసాన్దేవ్ నానావరే వంటి ఒక సాధారణ యువకుడు ఇలా నిరసన తెలపాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడిందో అర్థం చేసుకోవాలంటే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ స్థాయిల్లో నెలకొన్న తీవ్రమైన పరిస్థితులను గమనించాల్సి ఉంటుంది.
తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితులు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న భారీ సవాళ్లు, రైతుల ఆత్మహత్యలు, వ్యవసాయ ఆదాయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల యువతలో నెలకొన్న నిరుద్యోగం వంటి కారణాల దృష్ట్యా, మహారాష్ట్రలోని అనేక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెళ్లికాని పురుషులు వివాహం గురించి ఆలోచించే ముందు వందసార్లు పునరాలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
దీనివల్ల, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చిన్నకారు రైతులు లేదా నిరుద్యోగులకు తమ కుమార్తెలను ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి ఎవరూ సాహసించడం లేదు. ఇది అక్కడ నిరుద్యోగులైన చాలామంది పురుషులు ఎదుర్కొంటున్న ఉమ్మడి సమస్య. కిసాన్దేవ్ నానావరే తన నిరసన దీక్ష ద్వారా, ఇలాంటి యువకుల హృదయాల్లో దాగి ఉన్న వేదనను ప్రపంచానికి తెలియజేశారు.
నేటి వివాహ మార్కెట్లో ప్రైవేట్ బ్రోకర్లు, మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్లు ప్రజలను దోచుకుంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నాయని కిసాన్దేవ్ పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి అక్రమాలను అరికట్టేందుకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సామాజిక సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోనే ఒక ఉచిత ప్రభుత్వ మ్యాట్రిమోనియల్ పోర్టల్ను ప్రారంభించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. వివాహం జరిగిన తర్వాత సామాజిక సంక్షేమ శాఖ ద్వారా రూ. 1,00,000 ఆర్థిక సహాయం అందించాలని కోరారు.
అంతేకాకుండా, ప్రభుత్వ పోర్టల్ ద్వారా వివాహం చేసుకునే జంటలకు, వారు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడిపేలా వివాహ ఖర్చులతో పాటు, వివాహానంతర గృహ వసతి కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వయం ఉపాధిని ప్రారంభించాలని ప్రయత్నిస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు, ఎటువంటి పూచీకత్తు (గ్యారంటర్) అవసరం లేకుండా రూ. 2,00,000 వడ్డీ లేని రుణాలను అందించాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
గ్రామీణ యువతలో వివాహ సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చుతోందని పేర్కొన్న ఆయన, ప్రభుత్వం దీనిపై తక్షణమే దృష్టి సారించాలని కోరారు. ఆయన చేపట్టిన ఈ వినూత్న నిరసన సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసినప్పటికీ, ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రం ఇప్పటివరకు ఆయన చేపట్టిన ఈ ఒకరోజు నిరసనపై స్పందించలేదు.