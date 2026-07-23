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  4. Some people using vulgar language and touching during Boddinka Janata Party protests, video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (16:25 IST)

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియో

At Jantar Mantar
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (16:29 IST)
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నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ అవడంపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ తలపెట్టిన ర్యాలీలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రేలను కొట్టి కొంతమంది ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణమయ్యారు. బారికేడ్లను దాటి ముందుకు దూసుకువచ్చిన యువతీయువకులపై పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేయాల్సిన తప్పక పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు ప్లకార్డుల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ దేశ ప్రధానిపై అవమానకరంగా నినాదాలు రాయడం... తదితరాలన్నీ చూస్తుంటే జంతర్ మంతర్ వద్ద సాగుతున్న ఆందోళనలో ప్రభుత్వంపై కావాలనే కొంతమంది విమర్శలు చేస్తున్నట్లు అర్థమవుతుంది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న బొద్దింక జనతా పార్టీ (CJP) నిరసనల్లో విద్యార్థులు మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల భాగస్వామ్యం ఉంది, అలాగే నిరసనల్లో వాడిన పదజాలం, ఆందోళనల సరళిపై భిన్నమైన వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు కాకుండా ఇతరుల భాగస్వామ్యం కనబడుతోంది. ఈ ఉద్యమం ప్రారంభంలో విద్యార్థులు, పరీక్షల అభ్యర్థులతో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆ తర్వాత అనేక వర్గాలకు చెందిన వారు ఇందులో చేరారు. లడఖ్‌కు చెందిన పర్యావరణవేత్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ CJP నిరసన వేదికపైనే 20 రోజులకు పైగా నిరాహార దీక్ష చేపట్టి ఉద్యమానికి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలిపారు.
 
పరీక్షల లీకేజీల వల్ల నష్టపోయిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, పలువురు ఉపాధ్యాయులు నిరసన స్థలానికి వచ్చి మద్దతు పలికారు. నటి శబనా అజ్మీ నేరుగా నిరసన స్థలానికి రాగా, నటులు సీమా పహ్వా, ప్రకాష్ రాజ్, జానీ లీవర్ వంటి వారు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ఆందోళనలకు మద్దతు తెలిపారు. SFI, AISF, AISA వంటి వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు కూడా ఈ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు.
 
అసభ్యకర పదజాలం, విమర్శల వివాదం... ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న విమర్శలు, ప్రదర్శిస్తున్న ప్రవర్తనపై రెండు రకాల అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి వంటి నినాదాలు, వ్యంగ్య ప్లకార్డులు ఉపయోగించారు. ఇదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలో ప్రధానమంత్రి మరియు ఇతర పెద్దలపై అసభ్యకరమైన-వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో పోలీసులు కొందరిపై కేసులు (FIR) నమోదు చేశారు. జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణంలోనే ఓ మహిళా జర్నలిస్టును ఓ వ్యక్తి తాకుతూ వెనుక నుంచి పట్టుకున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
 
CJP వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పందిస్తూ, తమ నిరసన కేవలం రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యంగ్య నిరసన మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. అయితే తమ నిరసనను దెబ్బతీయడానికి, నిరసనకారులపై నిందలు వేయడానికి బయటి వ్యక్తులను కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరసన స్థలానికి పంపి గొడవలు, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
 
జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న ఆందోళనలో విద్యార్థులతో పాటు సామాజికవేత్తలు, తల్లిదండ్రులు, విద్యావేత్తలు పాల్గొన్నారు. భాష, ప్రవర్తన విషయంలో అసభ్యకర వ్యాఖ్యల ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ, అవి శాంతియుత నిరసనను చెడగొట్టేందుకు బయటి వ్యక్తులు చేసిన కుట్ర అని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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