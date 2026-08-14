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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (12:40 IST)

ఆస్తి కోసం కొడుకు ఘాతుకం - శవాన్ని కూడా వదల్లేదు... చనిపోయిన తండ్రి చేతి వేలిముద్ర తీసుకున్నాడు..

father fingerprint
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:40 IST)
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ఆస్తి కోసం ఓ కుమారుడు ఘాతుకానికి తెగబడ్డాడు. శవం అని కూడా చూడలేదు. చనిపోయిన తండ్రి చేతి వేలి ముద్రలను ఖాళీ పత్రాల్లో తీసుకున్నాడు. మృతదేహం వేలిని పట్టుకుని ఖాళీ కాగితాలపై వేలిముద్ర వేయించిన దృశ్యాలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖరౌహా గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. 
 
75 యేళ్ల ఛత్రపాల్ తన కుమారుడు మహేంద్ర, కోడలు లక్ష్మి వేధింపులు భరించలేక కొంతకాలంగా కుమార్తెల వద్ద ఉంటున్నారు. 2023లో మహేంద్ర, లక్ష్మి తన తల్లిదండ్రులను ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టారని ఛత్రపాల్ కుమార్తె సుమన్ ఆరోపించారు. దీంతో ఆయన బంధువులు, తన ముగ్గురు కుమార్తెల వద్ద ఉంటూ వచ్చారు. 
 
ఈ క్రమంలో తనకున్న భూమిని తన ముగ్గురు కుమార్తెల పేరుతో ఛత్రపాల్ రాసిచ్చినట్టు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. తనను, తన భార్యను వేధించినందుకు మహేంద్ర, కోడలు లక్ష్మికి తన ఆస్తిలో ఏమాత్రం వాటా చెందని ఛత్రపాల్ పత్రాల్లో పేర్కొన్నాడు. అయితే, తండ్రి ఆరోగ్యం విషమించడంతో జూలై 7వ తేదీన సుమన్‌ తన అన్న మహేంద్రకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో కుటుంబంతో కలిసి లక్నోకు వచ్చిన మహేంద్ర, తండ్రికి చికిత్స చేయిస్తానంటూ ఆయన్ను గ్రామానికి తీసుకెళ్లగా, ఇంటికి తీసుకెళ్లిన రెండు రోజులకే ఆయన చనిపోయాడు. 
 
అంత్యక్రియల కోసం సుమన్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అక్కడే వారికి ఊహించని దృశ్యం కనిపించింది. మృతి చెందిన ఛత్రపాల్ చేతి వేలిని పట్టుకున్న మహేంద్ర ఖాళీ కాగితాలపై ఆయన వేలి ముద్ర తీసుకోవడాన్ని బంధువులు, గ్రామస్థులు చూశారు. దీన్ని ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ అయింది. 
 
తండ్రి జీవించివున్నపుడు పట్టించుకోకుండా ఇంటి నుంచి గెంటేసిన కుమారుడు.. తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి కోసం మృతదేహాన్ని ఉపయోగించుకోవడం చూసి కుటుంబ సభ్యులు షాక్‌కు లోనయ్యారు. కన్నతండ్రి చివరి శ్వాస ఆగిన క్షణాల్లోనే ఆస్తి ఆలోచనే, మానవత్వాన్ని మరిచిన కొడుకు తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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