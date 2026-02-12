తల్లిదండ్రులను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన వ్యక్తి.. ఏమైంది?
బెంగళూరు, విజ్ఞాన్ నగర్లోని ఆదర్శ విస్టా అపార్ట్మెంట్స్లో 33 ఏళ్ల వ్యక్తి తన తల్లిదండ్రులను కత్తితో పొడిచి చంపిన ఘటన దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మృతులను భారత నావికాదళ రిటైర్డ్ కెప్టెన్ నవీన్ చంద్ర భట్ (60), దంత వైద్యురాలు డాక్టర్ శ్యామల భట్ (55)గా గుర్తించారు.
ఈ దంపతులు వారి కుమారుడు, నిందితుడు రోహన్ భట్తో కలిసి అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఇంటి గొడవల కారణంగా రోహన్ కోపంతో తన తల్లిదండ్రులపై కత్తితో దాడి చేశాడు.
గాయపడిన జంటను వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, వైద్య ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ వారు మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి అధికార పరిధిలోని హెచ్ఏఎల్ పోలీసులు రోహన్ భట్ను అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నారు. ఈ నేరం వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి వివరణాత్మక దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్న ఈ జంట కుమార్తె బుధవారం బెంగళూరుకు చేరుకుంటుంది. మృతదేహాలను బౌరింగ్ హాస్పిటల్ మార్చురీలో ఉంచారు, ఆ తర్వాత పోస్ట్ మార్టం పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.