  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Sonia Gandhi Joins Instagram: Here's What Her First Post Reveals
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (14:49 IST)

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోకి అడుుగుపెట్టిన సోనియా గాంధీ... తొలి పోస్ట్ ఇదే... (Video)

sonia gandhi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (14:49 IST)
google-news
కాంగ్రెస్ పూర్వ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఒకటైన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. సోనియా గాంధీ పేరుతో ప్రారంభమైన ఈ ఖాతాలో తొలిసారి గురువారం ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్‌ : ఎ జర్నీ ఆఫ్‌ లవ్‌' త్వరలో విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను షేర్ చేశారు.
 
'అందరికీ నమస్కారం. 'బిలాంగింగ్‌ : ఎ జర్నీ ఆఫ్‌ లవ్‌' ఫస్ట్‌లుక్‌ను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ కథ ప్రేమ, కర్తవ్యం, నష్టం వంటి ఎన్నో ఉద్వేగాలను తెలియజేస్తోంది' అంటూ తన కుమార్తె ప్రియాంకాగాంధీ, పబ్లిషర్లతో ఉన్న వీడియోను పంచుకున్నారు. నవంబరు 10న ఈ పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది.
 
కాగా, మొత్తం 544 పేజీలు ఉన్న ఆ పుస్తకంలో సోనియా తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కీలక ఘట్టాలను వివరించనున్నారు. 1965లో ఇంగ్లండ్‌లోని కేంబ్రిడ్జ్‌లో విద్యార్థినిగా ఉన్నపుడు రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకోవడంతో ఈ కథ మొదలవుతుంది. 1968లో వీరి వివాహం జరిగింది. అనంతరం సోనియా భారత్‌కు వచ్చి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన విషయం తెల్సిందే. 
 
ఇటలీలో గడిపిన రోజులు, నెహ్రూ - గాంధీ కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టడం, అత్త ఇందిరా గాంధీతో పరిచయం, భారతీయ జీవనశైలికి అలవాటుపడిన తీరును ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
లాడెన్ దాగిన చోటే దావూద్ ఇబ్రహీం ఉన్నాడు.. చెక్ చేయండి : భారత్ కామెంట్స్

బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్న

బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్నఒక బలహీనమైన మగాడి సంతోషం కోసం మరో మహిళను అణచివేయొద్దు అని ప్రముఖ హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన అన్నారు. అలాగే, మహిళలు తమ విజయం కోసం తోటి మహిళలను అణచివేయడాన్ని కూడా ఆమె తప్పుబట్టారు. ఒకరి ఆనందం కోసం మరొకరి జీవితాన్ని నాశనం చేయకూడదని ఆమె గట్టిగా హెచ్చరించారు.

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘ఫౌజీ’ (FAUZI) నుంచి ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ విడుదలైంది. ‘ఫైల్ నంబర్ 25’ పేరుతో చిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ‘ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రెబల్ సోల్జర్’గా ప్రభాస్‌ను ప్రెజెంట్ చేశారు. ‘హ్యాపీ రెబల్స్ డే’ అంటూ అభిమానులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిత్రబృందం.. ఇదొక కొత్త శకానికి ఆరంభమని ప్రకటించింది.

Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తి

Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తితెలుగు యాక్షన్ చిత్రం సింగా తన 50% షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. కొత్త పోస్టర్లలో గోపీచంద్ సాంప్రదాయ దుస్తులు, అలంకరించిన ఆయుధంతో ఒక రహస్యమైన అటవీ నేపథ్యంలో కనిపిస్తున్నారు. యాక్షన్ హిట్ చిత్రాలకు కొరియోగ్రఫీ చేసిన తర్వాత, దర్శకుడు వెంకట్ తన తొలి ఫీచర్ చిత్రంతో 70mm ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Vijay Deverakondaఫ రణబాలి నా జీవితానికి అర్థాన్నిచ్చింది, రాయలసీమ రుణం తీర్చుకున్నా -విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakondaఫ రణబాలి నా జీవితానికి అర్థాన్నిచ్చింది, రాయలసీమ రుణం తీర్చుకున్నా -విజయ్ దేవరకొండవిజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహించారు. రశ్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటించారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మించారు. ఈ రోజు వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "రణబాలి" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో అనంతపురంలో "రణబాలి" రణభేరి ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన తెలుగు చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం అధికారిక ట్రైలర్ గత రాత్రి హైదరాబాద్‌ మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాపీఠ్ కళాశాలలో విడుదలైంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, క్రైమ్ కామెడీ, బ్లాక్ కామెడీ, మరియు యాక్షన్‌ల కలయికగా సాగే ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ ఆత్మీయ క్షణాల నుండి తీవ్రమైన పోలీస్ ఛేజ్‌ల వరకు ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.