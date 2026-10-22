ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి అడుుగుపెట్టిన సోనియా గాంధీ... తొలి పోస్ట్ ఇదే... (Video)
కాంగ్రెస్ పూర్వ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్లలో ఒకటైన ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి అడుగుపెట్టారు. సోనియా గాంధీ పేరుతో ప్రారంభమైన ఈ ఖాతాలో తొలిసారి గురువారం ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్ : ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' త్వరలో విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను షేర్ చేశారు.
'అందరికీ నమస్కారం. 'బిలాంగింగ్ : ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' ఫస్ట్లుక్ను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ కథ ప్రేమ, కర్తవ్యం, నష్టం వంటి ఎన్నో ఉద్వేగాలను తెలియజేస్తోంది' అంటూ తన కుమార్తె ప్రియాంకాగాంధీ, పబ్లిషర్లతో ఉన్న వీడియోను పంచుకున్నారు. నవంబరు 10న ఈ పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది.
కాగా, మొత్తం 544 పేజీలు ఉన్న ఆ పుస్తకంలో సోనియా తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కీలక ఘట్టాలను వివరించనున్నారు. 1965లో ఇంగ్లండ్లోని కేంబ్రిడ్జ్లో విద్యార్థినిగా ఉన్నపుడు రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకోవడంతో ఈ కథ మొదలవుతుంది. 1968లో వీరి వివాహం జరిగింది. అనంతరం సోనియా భారత్కు వచ్చి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన విషయం తెల్సిందే.
ఇటలీలో గడిపిన రోజులు, నెహ్రూ - గాంధీ కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టడం, అత్త ఇందిరా గాంధీతో పరిచయం, భారతీయ జీవనశైలికి అలవాటుపడిన తీరును ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు.