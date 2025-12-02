మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025 (16:03 IST)

కేరళ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సోనియా గాంధీ పోటీ

sonia gandhi
కేరళ రాష్ట్ర పంచాయతీ ఎన్నికలు వచ్చే నెలలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున సోనియా గాంధీ పేరుతో ఉండే ఓ మహిళ పోటీ చేస్తోంది. దీంతో బీజేపీ తరపున సోనియా గాంధీ పోటీ చేస్తోందంటూ సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ శ్రేణులు విస్తృతంగా ప్రచారంచేస్తున్నాయి. 
 
వచ్చే నెలలో జరుగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య తీవ్రపోటీ నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో భాజపా అభ్యర్థి 'సోనియా గాంధీ' తండ్రి, దివంగత దురే రాజ్ గతంలో కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తగా పని చేశాడు. తమ పార్టీ అగ్రనేత సోనియా గాంధీపై ఉన్న అభిమానంతో తన కుమార్తెకు ఆమె పేరును పెట్టుకున్నాడు. 
 
కొన్నేళ్ల క్రితం ఆమెకు భాజపా కార్యకర్త, పంచాయతీ ప్రధాన కార్యదర్శి సుభాష్‌తో వివాహం అయింది. భర్త మద్దతుతో సోనియా గాంధీ త్వరలో జరగనున్న మున్నార్‌ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భాజపా అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. 
 
మున్నార్‌ పంచాయతీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మంజుల రమేష్‌కు ఇది తల నొప్పిగా మారింది. కాంగ్రెస్‌ ప్రత్యర్థికి తమ పార్టీ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ పేరుండడం వల్ల ఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లు గందరగోళానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్‌ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఎన్నికల ఫలితాలూ ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నాయి. 
 
ఇక కేరళలో రెండు దశల్లో స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబరు 9, 11 తేదీల్లో పోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. 13న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. 

మీ తల్లిదండ్రులను - దేవుడుని ఆరాధించండి : శివకార్తికేయన్

మీ తల్లిదండ్రులను - దేవుడుని ఆరాధించండి : శివకార్తికేయన్తన అభిమానులకు కోలీవుడ్ హీరో శివకార్తికేయన్ ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. తనను ఆరాధించవద్దని, అలా చేసే అభిమానులు తనకు అక్కర్లేదని ఆయన అన్నారు. అదేసమయంలో కుటుంబాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన ఫ్యాన్స్‌కు పిలుపునిచ్చారు. సోషల్ మీడియాను sవసరమై మేరకే ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఫ్యాన్లీ అనే పేరుతో రూపొందించిన ఎంటర్‌టైన్మెంట్ యాప్‌ను పద్మభూషణ్ పుల్లెల గోపీచంద్, ఖైల్ రత్న అవార్డు గ్రహీత్ గుకేష్ తదితరులతో కలిసి ఆయన చెన్నైలో ఆవిష్కరించారు.

బాధితురాలిగా విలన్ భలే యాక్ట్ చేసింది: సమంత మాజీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సాధన పోస్ట్

బాధితురాలిగా విలన్ భలే యాక్ట్ చేసింది: సమంత మాజీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సాధన పోస్ట్సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. శామ్ షేర్ చేసిన వివాహ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. చాలామంది స్నేహితులు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుండగా, సమంత మాజీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సాధనా సింగ్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆమె చేసిన పోస్ట్ సారాంశం ఏమిటంటే... విలన్ బాధితురాలిగా చాలా బాగా పోషించింది అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీని పోస్ట్ చేసింది. చాలామంది నెటిజన్లు ఈ సందేశం సమంతను లక్ష్యంగా చేసుకుని పెట్టిందంటూ సాధనాపై ఆన్‌లైన్‌లో ట్రోల్ చేయడం ప్రారంభించారు.

Prabhas: స్పిరిట్ కోసం పోలీస్ గెటప్ లో యాక్షన్ చేస్తున్న ప్రభాస్ తాజా అప్ డేట్

Prabhas: స్పిరిట్ కోసం పోలీస్ గెటప్ లో యాక్షన్ చేస్తున్న ప్రభాస్ తాజా అప్ డేట్జైలు ఖైదీలు ప్రభాస్ పై అటాక్ చేసే సన్నివేశాలను తీస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఖైదీలుగా ఫైటర్స్ నటిస్తున్నారు. అందుకే నాచురల్ గా సీన్స్ వస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్ లో ఫోన్లు నిషిద్దం అయినా ఎవరో తెసిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది. ఇది గదరా మాకు సందడి అంటూ ప్రభాస్ అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు.

Anil ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ డాన్స్ ఎనర్జీ కనువిందు చేస్తుంది : అనిల్ రావిపూడి

Anil ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ డాన్స్ ఎనర్జీ కనువిందు చేస్తుంది : అనిల్ రావిపూడిహైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా, బృందం సెట్లో ఎనర్జీని ఆస్వాదిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్లతో కలిసి అనిల్ రావిపూడి ఒక ప్రత్యేక పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు. గత రెండు రోజులుగా ఈ పాటపై పని చేస్తోంది. అనిల్ ఈ రోజు షూటింగ్ నుండి ఫోటో ను మ్యూజిక్ ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. చిరు మరియు వెంకీని కలిసి చూడటం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ శీఘ్ర వీడియో తక్షణమే అభిమానుల మనోభావాలను పెంచింది. విజయ్ పోలకి మాస్టర్ ఈ సరదా పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేస్తుండగా, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Ravi Teja: రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్‌ పై జానపద సాంగ్ బెల్లా బెల్లా పూర్తి

Ravi Teja: రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్‌ పై జానపద సాంగ్ బెల్లా బెల్లా పూర్తిరవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్న సినిమా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో అద్భుతమైన టైటిల్ గ్లింప్స్ తర్వాత, మేకర్స్ ఇప్పుడు ఫుట్‌ట్యాపింగ్ ట్రాక్‌ బెల్లాబెల్లాతో మ్యూజిక్ ప్రమోషన్‌లను ప్రారంభించారు.

Watch More Videos

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులు

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులునిజామాబాద్: విద్యారంగంలో ఆధునికతను తీసుకువచ్చి, పేద విద్యార్థులకు సైతం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నిజామాబాద్‌లోని నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కు విప్లవాత్మకమైన ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ బోర్డులను దానం చేసింది. కొత్త ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు తరగతి బోధనను మరింత ఆకర్షణీయంగా, దృశ్యపరంగా, విద్యార్థి పాఠాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ బోర్డులు ఉపయోగపడనున్నాయి.

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?శీతాకాలంలో మహిళలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వారానికి రెండుసార్లైనా మునగాకు సూప్ తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. మునగాకులోని ఇనుము, మెగ్నీషియం మనల్ని త్వరగా అలసటకు గురికాకుండా చేస్తాయి. మునగాకులో ఎక్కువగా ఉండే పీచు వల్ల కాస్త తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోజనిక్‌ ఆమ్లం సహజంగా కొవ్వును కరిగిస్తుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com