హీటెక్కిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు : స్టాలిన్ కోసం చెన్నైకు క్యూ కట్టిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు
దేశంలో హీటెక్కిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు వేడెక్కింది. త్వరలో ప్రారంభంకానున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో పాటు మహిళా బిల్లును ప్రవేశపెట్టి అమలు చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం గట్టిపట్టుదలతో ఉంది. అయితే, డీలిమిటేషన్ బిల్లును గట్టెక్కించేందుకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అండ్ కో తమవంతు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది.
మరోవైపు, డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతిస్తామని డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ ప్రకటించడంతో అప్రమత్తమైన విపక్ష కూటమి.. ఆయన్ను బుజ్జగించేందుకు నేరుగా రంగంలోకి దిగింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నేతృత్వంలో సోనియా, రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు విపక్ష పార్టీల నేతలు తమిళనాడుకు చేరుకున్నారు. వీరితోపాటు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, కేరళం సీఎం వీడీ సతీశన్ సహా పలువురు కీలక నేతలు చెన్నై నగరానికి చేరుకున్నారు.
వీరంతా ఆదివారం డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్తో సమావేశమయ్యారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతుపై పునఃపరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, డీలిమిటేషన్ బిల్లు వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు జరిగే నష్టాలను వారు మాజీ సీఎం స్టాలిన్కు వివరించనున్నారు. కాగా, స్టాలిన్ను కలిసేందుకు సుమారు 21 మంది కీలక నేతల బృందం చెన్నైకి చేరుకోవడంతో స్టాలిన్ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారనే విషయం ఆసక్తిగా మారింది.