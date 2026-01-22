సెక్యూరిటీ చెక్ పేరుతో కొరియన్ మహిళపై లైంగిక దాడి.. ఎక్కడ?
బెంగుళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భద్రతా తనిఖీల పేరుతో దక్షిణ కొరియన్ మహిళపై ఎయిర్ పోర్టు సిబ్బంది లైంగికదాడికి తెగబడ్డాడు. దీనిపై బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు గ్రౌండ్ స్టాఫ్ సభ్యుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఎయిర్ పోర్టులో ప్రయాణికుల భద్రతకు ముప్పు కలిగేలా ఉన్న ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఈ నెల 19వ తేదీన కొరియా మహిళ తన స్వదేశానికి వెళ్లేందుకు విమానాశ్రయానికి వచ్చారు. ఇమ్మిగ్రేషన్ తనిఖీలు పూర్తి చేసుకుని టెర్మినల్ వైపు వెళుతుండగా, ఎయిరిండియా శాట్స్ గ్రౌండ్ సర్వీసెస్లో పని చేస్తున్న మహమ్మద్ అఫాన్ అనే ఉద్యోగి ఆమెను అడ్డగించి ఆమె ఫ్లైట్ టిక్కెట్ పరిశీలించి చెక్ ఇన్ లగేజీ నుంచి బీప్ సౌండ్ వస్తోందని, సమస్య ఉందని చెప్పాడు.
తిరిగి స్కానింగ్ కౌంటర్కు తీసుకెళితే విమానం మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని, తాను ప్రత్యేకంగా తనిఖీ చేస్తానని నమ్మించాడు. అనంతరం ఆమెను పురుషుల వాష్ రూమ్ సమీపంలోనికి తీసుకెళ్లి, అభ్యంతరాలు పెడుతున్నా వినకుండా అసభ్యంగా తాకాడు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో ఆమెను కౌగిలించుకుని, థ్యాంక్యూ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి జారుకున్నాడు.
ఈ ఘటనతో షాక్కు గురైన ఆ మహిళ వెంటనే విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేసింది. వారు వెంటనే స్పందించి నిందితుడుని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించగా, అఫాన్ దారుణ ప్రవర్తన స్పష్టంగా రికార్డు అయింది. దీంతో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసుల నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు.