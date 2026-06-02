  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Southwest Monsoon Expected to Onset Over Kerala Around June 4: IMD
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 2 June 2026 (18:58 IST)

జూన్ 4వ తేదీ నాటికి కేరళలో ప్రవేశించనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు

Monsoon
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (18:56 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (18:58 IST)
google-news
నైరుతి రుతుపవనాలు జూన్ 4వ తేదీ నాటికి కేరళలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) మంగళవారం తెలిపింది. సాధారణంగా, రుతుపవనాలు జూన్ 1వ తేదీ నాటికి కేరళకు చేరుకుంటాయి. ఇది నైరుతి రుతుపవన కాలం (జూన్-సెప్టెంబర్) ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. 
 
జూన్ 4వ తేదీ నాటికి నైరుతి అరేబియా సముద్రం, ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలు, లక్షద్వీపాలు, అలాగే కేరళ, తమిళనాడులోని కొన్ని భాగాల్లోకి నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత ముందుకు సాగడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని ఐఎండీ తన రోజువారీ వాతావరణ నివేదికలో పేర్కొంది. 
 
నైరుతి, పశ్చిమ మధ్య, తూర్పు మధ్య, ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ, అలాగే ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే తేదీ (జూన్ 4) నాటికి రుతుపవనాలు మరింత ముందుకు సాగుతాయని అది పేర్కొంది. కేరళలో రుతుపవనాల ఆగమనం మే 26న ఉంటుందని ఐఎండీ ఇంతకుముందు తెలిపింది. అయితే, ఇది ఆలస్యం కావడంతో, రుతుపవనాల ఆగమనం తర్వాతి వారంలో ఉండవచ్చని ఆ శాఖ మే 29న వెల్లడించింది. 
 
ఈ సీజన్‌లో వర్షపాతంపై తన సవరించిన అంచనాలో, వర్షపాతం సాధారణ స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటుందని ఆ శాఖ గత వారం తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం భారతదేశంలో దీర్ఘకాలిక సగటు (ఎల్‌పీఏ)లో 90 శాతం వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. 
 
ఎల్‌పీఏ అనేది ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో, ఒక నెల లేదా ఒక రుతువు వంటి నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో నమోదైన వర్షపాతాన్ని, సాధారణంగా 30 నుండి 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలం పాటు సగటు తీయగా వచ్చే విలువను సూచిస్తుంది. 
 
1971 నుండి 2020 వరకు సేకరించిన గణాంకాల ఆధారంగా, దేశవ్యాప్తంగా రుతుపవన వర్షపాతం ఎల్‌పీఏ విలువ 87 సెం.మీ.గా ఉంది. ఒకవేళ రుతుపవన కాలంలో ఎల్‌పీఏలో 90 శాతానికి తక్కువగా వర్షపాతం నమోదైతే, ఎల్‌పీఏ దానిని లోటు వర్షపాతంగా వర్గీకరిస్తుంది.
About Writer
సెల్వి

Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం

Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయంతన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్‌సైట్లు, ఆన్‌లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.

Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది

Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుందిదర్శకుడు, నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన, అమెరికన్ నటి Jo Sharma హీరోయిన్ గా నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ “ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)” మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులు, మీడియా ప్రతినిధులు మరియు సినీ విమర్శకుల నుంచి విశేష ఆదరణను పొందింది.

నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్

నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.