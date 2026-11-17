ఇండిగో విమానంలో నిప్పు రవ్వలు.. బీజేపీ ప్రముఖులు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?
బెంగళూరుకు వెళ్తున్న ఇండిగో విమానంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. 229 మంది ప్రయాణికులు, ఏడుగురు సిబ్బందితో మంగళూరు విమానాశ్రయంలో టేకాఫ్ తీసుకుంటుండగా, రన్వేపై ఉన్న విమానంలో నిప్పురవ్వలు కనిపించడంతో పైలట్ వెంటనే బ్రేకులు వేసి టేకాఫ్ను రద్దు చేసుకున్నారు. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
ఈ సంఘటన సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో, విమానం టేకాఫ్కు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు జరిగింది.
విమానం బయలుదేరడానికి కొద్ది క్షణాల ముందు సాంకేతిక లోపాన్ని గుర్తించడంతో, అప్రమత్తమైన పైలట్ టేకాఫ్ను రద్దు చేసి విమానాన్ని నిలిపివేశారు.
విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో కర్ణాటక మాజీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు నలిన్ కుమార్ కటీల్, పలువురు ఇతర ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు. పైలట్లు అవసరమైన తనిఖీల కోసం విమానాన్ని పార్కింగ్ బేకు తిరిగి తీసుకువచ్చారని ఇండిగో ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఆ తర్వాత ఎయిర్లైన్ ఇంజనీరింగ్ బృందం నిర్వహించిన తనిఖీల అనంతరం విమానాన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆన్ గ్రౌండ్గా ప్రకటించారు. అంటే, అవసరమైన నిర్వహణ పూర్తయ్యే వరకు అది సేవలకు దూరంగా ఉంటుంది.
అలాగే 229 మంది ప్రయాణీకులందరినీ సురక్షితంగా విమానం నుండి దించారు. ఎయిర్లైన్ వారికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసింది. అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి తమ బృందాలు భోజనం, పానీయాలను కూడా అందించాయని ఇండిగో తెలిపింది.
అయితే, 229 మంది ప్రయాణీకులలో కేవలం 34 మంది మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయ విమానంలో ప్రయాణించడానికి ఎంచుకున్నారు. అది మంగళవారం తెల్లవారుజామున 12.10 గంటలకు మంగళూరు నుండి బయలుదేరింది.