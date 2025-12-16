లియోనెల్ మెస్సీ వంతార ప్రత్యేక పర్యటన, వన్యప్రాణులతో మరపురాని అనుభవాలు

జామ్నగర్: గ్లోబల్ ఫుట్బాల్ ఐకాన్ లియోనెల్ మెస్సీ అనంత్ అంబానీ స్థాపించిన వన్యప్రాణుల రక్షణ, పునరావాసం మరియు పరిరక్షణ కేంద్రం అయిన వంతారాను ప్రత్యేకంగా సందర్శించారు. ఈ కేంద్రంలో, సాంప్రదాయకంగా సనాతన ధర్మానికి అనుగుణంగా ఆశీర్వాదాలు కోరుతూ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఇది ప్రకృతి పట్ల గౌరవం, అన్ని జీవుల పట్ల గౌరవాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. సాంప్రదాయ హిందూ ఆచారాలలో పాల్గొనడం, వన్యప్రాణులను గమనించడం, సంరక్షకులు, పరిరక్షణ బృందాలతో సంభాషించడం ద్వారా మెస్సీ సందర్శన ఈ సాంస్కృతిక నీతిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ సందర్శన సమయంలో ఆయన విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందిన వినయం, మానవతా విలువలను ప్రతిబింబిస్తాయి. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ పట్ల ఉమ్మడి నిబద్ధతలో పాతుకుపోయిన అనంత్ అంబానీతో ఆయన పంచుకునే విషయాలు, స్నేహాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి.
మెస్సీ, తన ఇంటర్ మయామి సహచరులు లూయిస్ సువారెజ్, రోడ్రిగో డి పాల్లకు ఉత్సాహభరితమైన జానపద సంగీతం, ఆశీర్వాదాలు మరియు ఉద్దేశ్య స్వచ్ఛతను సూచించే పూల వర్షం, ఉత్సవ హారతితో గొప్ప సాంప్రదాయ శైలిలో స్వాగతం పలికారు. ఫుట్బాల్ లెజెండ్ ఆలయంలో జరిగిన మహా ఆరతిలో కూడా పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అంబే మాత పూజ, గణేష్ పూజ, హనుమాన్ పూజ, శివ అభిషేకం ఉన్నాయి. భారతదేశం యొక్క అన్ని జీవుల పట్ల గౌరవం అనే అనాదికాలిక తత్వానికి అనుగుణంగా ప్రపంచ శాంతి, ఐక్యత కోసం ప్రార్థనలు చేసారు.
స్వాగతం తర్వాత, మెస్సీ వంతారా యొక్క విస్తారమైన పరిరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థలో గైడెడ్ టూర్ను ప్రారంభించాడు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్షించబడిన పెద్దపులులు, ఏనుగులు, శాకాహారులు, సరీసృపాలు, పెంపుడు యువ జంతువులకు నిలయం. మెస్సీ గ్రీన్ ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్ మరియు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ను కూడా సందర్శించాడు, అక్కడ అతను కార్యకలాపాల వెనుక ఉన్న స్థాయి, దృష్టి పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.
సింహాలు, చిరుతలు, పులులు, ఇతర అంతరించిపోతున్న జాతుల సంరక్షణ కేంద్రంలో, మెస్సీ సుసంపన్నమైన, సహజ వాతావరణాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న జంతువులతో సంభాషించాడు. వాటిలో చాలావరకు ఆసక్తితో అతని వద్దకు వచ్చాయి. తరువాత అతను హెర్బివోర్ కేర్ సెంటర్, రెప్టైల్ కేర్ సెంటర్ను సందర్శించాడు. అక్కడ అతను వన్యప్రాణుల సంక్షేమంలో వంతారా యొక్క ప్రపంచ నాయకత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక పశువైద్య సంరక్షణ, అనుకూలీకరించిన పోషణ, ప్రవర్తనా శిక్షణ, పెంపకం ప్రోటోకాల్ల కింద జంతువులు వృద్ధి చెందడాన్ని గమనించాడు. ఈ సందర్శన సమయంలో, ఆయన మల్టీ స్పెషాలిటీ వన్యప్రాణి ఆసుపత్రిని కూడా సందర్శించారు, రియల్ టైమ్ క్లినికల్, సర్జికల్ విధానాలను చూశారు. తరువాత ఒకాపిస్, ఖడ్గమృగాలు, జిరాఫీలు, ఏనుగులకు ఆహారం పెట్టారు. ప్రపంచ దృక్కోణం నుండి, దేశంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ మరియు పరిరక్షణను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భారత ప్రధానమంత్రి నిబద్ధతను కూడా ఆయన ప్రశంసించారు.
అనాథ, దుర్బలమైన యువ జంతువులకు అంకితమైన ఫోస్టర్ కేర్ సెంటర్లో, మెస్సీ వారి స్థితిస్థాపక ప్రయాణాల గురించి తెలుసుకున్నారు. హృదయపూర్వక సంజ్ఞలో, అనంత్ అంబానీ మరియు రాధిక అంబానీ కలిసి సింహం పిల్లకు లియోనెల్ అని పేరు పెట్టారు, ఇది ఇప్పుడు ఆశ మరియు కొనసాగింపును సూచిస్తుంది, ఫుట్బాల్ లెజెండ్ గౌరవార్థం ఇవ్వబడింది.
ఈ పర్యటన యొక్క ముఖ్యాంశం ఎలిఫెంట్ కేర్ సెంటర్లో జరిగింది, అక్కడ మెస్సీ రెండు సంవత్సరాల క్రితం కలప పరిశ్రమలో కఠినమైన శ్రమ నుండి తన అనారోగ్య తల్లి ప్రతిమతో పాటు రక్షించబడిన ఏనుగు పిల్ల మాణిక్లాల్ను కలిశాడు. మధ్యలో హృదయాలను దోచుకున్న క్షణంలో, మెస్సీ మాణిక్లాల్తో ఆకస్మిక ఫుట్బాల్ సుసంపన్న కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నాడు, ఆట యొక్క సార్వత్రిక భాషను ప్రదర్శించాడు. ఆ దూడ ఆ కార్యకలాపాలకు ఉత్సాహంగా స్పందించింది, తన సొంత ఉద్భవిస్తున్న నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించే ఉల్లాసభరితమైన కదలికలు చేసింది, ఇది మెస్సీ భారతదేశ పర్యటనలో అత్యంత చిరస్మరణీయ క్షణాలలో ఒకటిగా గుర్తించబడింది.
వంతారాను సందర్శించి జంతువులు, మానవాళి పట్ల నిస్వార్థంగా అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చినందుకు అనంత్ అంబానీ తనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపినందుకు స్పానిష్లో మెస్సీ స్పందిస్తూ, వంతార చేసేది నిజంగా అందంగా ఉంది, జంతువుల కోసం చేసే పని, వాటికి లభించే సంరక్షణ, వాటిని రక్షించే, చూసుకునే విధానం. ఇది నిజంగా ఆకట్టుకుంటుంది. మేము అద్భుతమైన సమయాన్ని గడిపాము, అంతటా పూర్తిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నాము, ఇది గుర్తిండిపోయే అనుభవం. ఈ అర్థవంతమైన పనిని ప్రేరేపించడం, మద్దతు ఇవ్వడం కొనసాగించడానికి మేము ఖచ్చితంగా మళ్ళీ సందర్శిస్తాము.
సందర్శన ముగింపు దశకు చేరుకున్నప్పుడు, మెస్సీ సద్భావన మరియు శుభ ప్రారంభాలను సూచించే సాంప్రదాయ ఆచారాలు అయిన నారియల్ ఉట్సార్గ్ మరియు మట్కా ఫోడ్లో పాల్గొన్నారు. శాంతి మరియు శ్రేయస్సు కోసం శ్లోకాలతో వేడుక ముగిసింది. మెస్సీ ప్రపంచ వారసత్వంతో వంతార లక్ష్యాన్ని సమలేఖనం చేసే ఉమ్మడి విలువలను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాజిక కారణాలు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, పిల్లల సంక్షేమానికి అంకితమైన లియో మెస్సీ ఫౌండేషన్కు నాయకత్వం వహిస్తున్న మెస్సీ, వంతార ఉద్దేశ్యంతో లోతైన సమన్వయాన్ని మరియు జంతువుల పట్ల కరుణ, సైన్స్ ఆధారిత సంరక్షణ అనే దాని దృష్టికి ప్రశంసలను వ్యక్తం చేశాడు.