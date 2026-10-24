పంజాబ్లో కారు బీభత్సం : టోల్ ఉద్యోగిని బానెట్పై ఈడ్చుకెళ్లిన డ్రైవర్
పంజాబ్ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పాటియాలా జిల్లాలో ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. టోల్ ప్లాజా వద్ద రుసుము చెల్లించకుండా వేగంగా దూసుకొచ్చి, అడ్డుగా ఉన్న బ్యారియర్ను ఢీకొట్టింది. ఆ సమయంలో అక్కడ వీధుల్లో ఉన్న ఓ ఉద్యోగిని ఢీకొట్టి, అతడిని కారు బానెట్పై కొన్ని మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. ఈ షాకింగ్ ఘటన శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగింది.
ఈ ఘటన పాటియాలా రాజ్పురా జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ధరేరి జట్టన్ టోల్ ప్లాజా వద్ద తెల్లవారుజామున 3.58 గంటలకు ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వేగంగా దూసుకొచ్చిన ఓ తెలుపు రంగు కారు, టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆగకుండా బూమ్ క్యారియర్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. అదే సమయంలో అక్కడే ఉన్న ఉద్యోగి అమన్ దీప్ సింగ్ను ఢీకొట్టడంతో అతను కారు బానెట్పై పడిపోయాడు. అయినప్పటికీ డ్రైవర్ కారును ఆపకుండా ముందుకు పోనివ్వడంతో బాధితుడు కొంత దూరం వరకు బానెట్పైనే ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత కిందపడిపోగా, కారు డ్రైవర్ ఆగకుండా అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ దృశ్యాలన్నీ అక్కడి సీసీటీవీ కెమరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి.
ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన అమన్ దీప్ సింగ్ను వెంటనే పాటియాలాలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలిచారు. అతనికి తీవ్ర గాయాలైనప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన స్థానిక పోలీసుల సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా కారు రిజిస్ట్రేషన్ నంబరును గుర్తించారు. కారులో డ్రైవర్ ఒక్కడే ఉన్నట్టు నిర్ధారించి, అతని కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై టోల్ ప్లాజ్ కార్మికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిందితుడిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని లేనిపక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు, రహదారుల దిగ్బంధం చేపడతామని హెచ్చరించారు.