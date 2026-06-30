సంబంధిత వార్తలు
- పైలట్కు అంతరాయం కలిగించిన లేజర్ కాంతి .. విమానం ల్యాండ్ అవుతుండగా..? (video)
- Nara Lokesh: విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ.. నారా లోకేష్
- విశాఖపట్నం నుండి ఢిల్లీకి వెళ్లిన ఇండిగో... అత్యవసర ల్యాండింగ్.. కారణం?
- ఇండిగో విమానం ఇంజిన్ ఫెయిల్యూర్ ... ఢిల్లీలో అత్యవసర ల్యాండింగ్
- వరుడి మెడలో దండ వేయబోతున్న ప్రేయసిని తుపాకీతో కాల్చిన ప్రియుడు, వీడియో వైరల్
రన్వేపై పేలిన టైరు... తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం
బీహార్ రాష్ట్రంలో పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. స్పైస్ జెట్ విమానం టైరు పేలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి హాని కలగలేదు. ముంబై నుంచి దర్భంగాకు వచ్చిన ఈ విమానం.. రన్వేపై దిగుతుండగా ఒక్కసారిగా టైర్ పేలింది.
వెంటనే పైలట్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. విమానం రన్వేపై కుదుపులకు లోనవ్వడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
ఈ ఘటన సమయంలో విమానంలో 150 ప్రయాణికులు ఉండగా.. వారందరినీ సురక్షితంగా బయటకు దించినట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. భద్రతా సిబ్బంది, గ్రౌండ్ స్టాఫ్ వెంటనే స్పందించి సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.
కాకా, ఇదే విమానాశ్రయంలో ఆకాశా ఎయిర్ విమానానికి కూడా సాంకేతిక సమస్య ఎదురైంది. ఈ ఘటనల కారణంగా దర్భంగా విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
Sai Durgha Tej: సంబరాల ఏటిగట్టు ఫైనల్ షెడ్యూల్ ప్రారంభం, డిసెంబర్లో రిలీజ్
జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.