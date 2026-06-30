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  4. SpiceJet Tyre Bursts On Landing At Darbhanga Airport, 150 PassengersSafe
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (13:22 IST)

రన్‌వేపై పేలిన టైరు... తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం

spicejet
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (13:19 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (13:22 IST)
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బీహార్ రాష్ట్రంలో పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. స్పైస్ జెట్ విమానం టైరు పేలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి హాని కలగలేదు. ముంబై నుంచి దర్భంగాకు వచ్చిన ఈ విమానం.. రన్‌వేపై దిగుతుండగా ఒక్కసారిగా టైర్‌ పేలింది. 
 
వెంటనే పైలట్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. విమానం రన్‌వేపై కుదుపులకు లోనవ్వడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
 
ఈ ఘటన సమయంలో విమానంలో 150 ప్రయాణికులు ఉండగా.. వారందరినీ సురక్షితంగా బయటకు దించినట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. భద్రతా సిబ్బంది, గ్రౌండ్‌ స్టాఫ్‌ వెంటనే స్పందించి సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. 
 
కాకా,  ఇదే విమానాశ్రయంలో ఆకాశా ఎయిర్‌ విమానానికి కూడా సాంకేతిక సమస్య ఎదురైంది. ఈ ఘటనల కారణంగా దర్భంగా విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. 
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