ఉదయ్పూర్ వర్శిటీలో బీభత్సం సృష్టిచిన ఉడుత... 20 మందికి గాయాలు
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఉదయ్పూర్ వర్శిటీలో ఓ ఉడుత బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ఉడుత దాడిలో ఏకంగా 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఉదయ్పూర్లో ఉన్న మోహన్ లాల్ సుఖాడియా యూనివర్శిటీలో ఈ ఉడుత అసాధారణంగా ప్రవర్తించింది. దీంతో యూనివర్శిటీలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఉడుతను పట్టేందుకు సర్వవిధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో వన్యప్రాణి నిపుణుల సహాయం కోరినట్టు యూనవర్శిటీ అధికారులు తెలిపారు.
యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలోని సైకాలజీ, ఉమెన్స్ స్టడీ విభాగాల సమీపంలో ఈ ఉడుత దాడులు ఎక్కువైపోయాయి. ఏప్రిల్ 22వ తేదీన ఇద్దరు రీసెర్చ్ స్కాలర్లపై ఈ ఉడుత దాడి చేయడంతో పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా మారింది. కర్టెన్ల వెనుక దాక్కొని అకస్మాత్తుగా మీదకు దూకి దాడి చేస్తుండటంతో దీనిబారి నుంచి తప్పించుకోవడం కష్టంగా మారిందని విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉడుత భయంతో కొందరు విద్యార్థులు వర్సిటీ క్యాంపస్కు రావడం మానేశారు.
ఈ విషయంపై ఆర్ట్స్ కాలేజీ అసోసియేట్ డీన్ నవీన్ నంద్వానా మాట్లాడుతూ, ఉడుతను సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు యూనిమల్ ఎయిడ్ బృందం ప్రయత్నించినప్పటికీ విఫలమైందన్నారు. దీంతో ఇపుడు వన్యప్రాణి నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలని నిర్ణయించామని, వారి ఆధ్వర్యంలో ఉడుతను పట్టుకుని సురక్షితమైన అటవీ ప్రాంతానికి తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని వివరించారు.