ఇండియా కూటమికి స్టాలిన్ సరైన దెబ్బ, అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎల్లప్పుడూ తమిళ ప్రజల కోసమేనంటూ...
ఇండియా కూటమికి తేరుకోలేని షాకిచ్చారు తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ముందూవెనుకా ఆలోచన చేయకుండా టీవీకె పార్టీతో చేయి కలిపిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల కఠిన వైఖరిని ప్రదర్శించారు స్టాలిన్. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలన్న ఇండియా కూటమి నాయకుల అభ్యర్థనను తోసిపారేసారు. తమిళనాడు ప్రయోజనాలకు డీఎంకె కట్టుబడి వుందని, బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడం ఒక్కటే తమ ముందున్న నిర్ణయమని తేల్చి చెప్పారు. ట్విట్టర్లో ఆయన పేర్కొంటూ... శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, శ్రీ ఖర్గే, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ, సోదరి మమతా బెనర్జీ, కామ్రేడ్ ఎం.ఏ. బేబీ, మరియు మూడు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో సహా పలువురు నాయకులు నాతో సమావేశమై, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు (Delimitation Bill)కు సంబంధించిన ఆందోళనలపై చర్చించారు.
డీఎంకే (DMK) మొదట లేవనెత్తిన డిమాండ్లు కొత్త 'నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు'లో చేర్చబడ్డాయని నేను వారికి వివరించాను. వారు దీనిని అంగీకరించడంతో పాటు, మరికొన్ని అంశాలను కూడా ప్రస్తావించారు. ఒకవేళ ఈ బిల్లు వీగిపోతే, ప్రస్తుతం తమిళనాడుకు ఉన్న కనీస రక్షణలు కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. 2027 జనవరిలో ఏర్పాటు కానున్న 'డీలిమిటేషన్ కమిషన్' (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కమిషన్) వల్ల దక్షిణ రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరిగితే, దానిని అడ్డుకునే పార్లమెంటరీ బలం మనకు ఉండదు.
1971 తర్వాత జరిగిన జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేపడితే, అది ఖచ్చితంగా తమిళనాడు ప్రాతినిధ్యాన్ని, రాజకీయ బలాన్ని తగ్గించేలా ఉంటుంది. దక్షిణ రాష్ట్రాల పార్టీలకు ఇది మనుగడకు సంబంధించిన పోరాటం. ఇది జీవన్మరణ సమస్య! ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. నాతో సమావేశమైన పార్టీల వద్ద కూడా వేరే ప్రణాళిక ఏమీ లేదు.
పార్లమెంటులో మనకున్న బలాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, రాబోయే 25 ఏళ్ల పాటు తమిళనాడు రాజకీయ స్థానాన్ని మనం సురక్షితం చేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి గానీ, కేవలం భావోద్వేగాలతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి గానీ తావులేదు!
పెరరిగ్నర్ అన్నా (Perarignar Anna) మరియు మా నాయకుడు కలైంజర్ (Kalaignar) నుండి, నా వరకు—అంటే ముత్తువేల్ కరుణానిధి స్టాలిన్ వరకు—మా వైఖరి ఎప్పుడూ స్థిరంగానే ఉంది!
తమిళనాడు హక్కుల కోసం మనం పోరాడుదాం! మనం ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాం అని వెల్లడించారు.