పాత డీఎంకేను చూస్తారు.. కేంద్రం మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు: ఎంకే స్టాలిన్ హెచ్చరిక
కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డీఎంకే అధినేత, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ గట్టిగా హెచ్చరించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై ఆయన తీవ్రంగా స్పందించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై కేంద్రం మొండిగా ముందుకు పోతోందని, తద్వారా భాలీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఆయన హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా, హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పోరాటం చేసిన పాత డీఎంకేను మళ్లీ చూస్తారని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఘాటుగా స్పందించారు. డీలిమిటేషన్ పేరుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దక్షిణాదికి ద్రోహం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంలో తమిళనాడు గళాన్ని పట్టించుకోకపోతే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. దేశాభివృద్ధికి కృషి చేసిన నేరానికి కేంద్రం దక్షిణాది రాష్ట్రాలను శిక్షిస్తుందా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పార్టీలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఏకమవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు.
రేపు పార్లమెంటులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తున్న డీలిమిటేషన్ సవరణ బిల్లుపై దక్షిణ భారత ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారని స్టాలిన్ అన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు నిరసనగా రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నల్ల జెండాలతో నిరసనలు చేపట్టాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. నియోజకవర్గాల అశాస్త్రీయ పునర్విభజనను తాము వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ ఎన్నికలకు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని తెర పైకి తీసుకురావడం కుట్రపూరిత చర్య అని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.