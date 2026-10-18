కోల్కతా దుర్గాపూజలో పెను విషాదం : తొక్కిసలాటలో 19కి చేరిన మృతులు
కోల్కతాలో జరిగిన శ్రీ దుర్గా పూజ వేడుకల్లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఉత్తర కోల్కతాలోని ప్రఖ్యాత చోరా బాగన్ సరోజనిన్ దుర్గా పూజా పందిరి వద్ద శనివారం సాయంత్రం జరిగిన తొక్కిసలాట జరిగింది. ఇందులో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 25 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలు, చిన్నారులే ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో నగరంలో పండుగ వాతావరణం ఒక్కసారిగా విషాదంలో మునిగిపోయింది.
శనివారం దుర్గా సప్తమి కావడంతో చోర్ బాగన్ పందిరి వద్దకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. సాయంత్రం 7:40 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం మొదలైంది. దీంతో బయట క్యూలో వేచి ఉన్న వేలాది మంది తడవకుండా ఉండేందుకు ఒకేసారి పందిరి లోపలికి చొచ్చుకురావడానికి ప్రయత్నించారు.
అదేసమయంలో లోపల ఉన్నవారు బయటకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నించడంతో ద్వారం వద్ద తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఏర్పడింది. ఇరుకైన దారులు, సరైన వెలుతురు లేకపోవడంతో పరిస్థితి అదుపుతప్పి తొక్కిసలాటకు దారితీసింది. ఊపిరాడకపోవడం వల్లే ఎక్కువ మంది మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
ఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసులు, అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని కలకత్తా మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి, ఉన్నతాధికారులు ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు.
ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల పరిహారంతో పాటు కుటుంబంలో ఒకరికి గ్రూప్-డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం, పూర్తి చికిత్స ఖర్చులను ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని తెలిపారు. ఘటనపై కలకత్తా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విచారణ జరుపుతుందని సీఎం ఆదేశించారు.
అలాగే, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సైతం ఈ ఘటనపై స్పందించి, పీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.50,000 చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, పలువురు జాతీయ నేతలు సంతాపం తెలిపారు. ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ పూజా కమిటీ నిర్వాహకులు రాజీనామా చేశారు.