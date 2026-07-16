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పూరీలో రథయాత్ర.. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. తొక్కిసలాట.. ఆస్పత్రిలో 120 మంది
ఒడిశాలోని పూరీలో మంగళవారం జరిగిన రథయాత్ర సందర్భంగా, భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో గ్రాండ్ రోడ్ (బడా దండ) వద్ద తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితి నెలకొందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా ఊరేగింపు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడి, పలు చోట్ల కదలిక పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో భక్తులలో ఆందోళన మొదలైంది. విపరీతమైన రద్దీ, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే వాతావరణం కారణంగా 120 మందికి పైగా భక్తులు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
Puri Rath Yatra
ఆ మార్గంలో అందుబాటులో ఉన్న వైద్య బృందాలు వెంటనే స్పందించి, ఇబ్బందులకు గురైన వారికి సహాయం అందించాయి. తాత్కాలిక వైద్య శిబిరాల్లో భక్తులకు ప్రథమ చికిత్స అందించగా, మరింత చికిత్స అవసరమైన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. బాధితులలో చాలామంది పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఘటన తర్వాత రద్దీని నియంత్రించడానికి, తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితులను నివారించడానికి భద్రతా సిబ్బంది, స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు, అత్యవసర సహాయక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. భక్తులు, అత్యవసర వాహనాల రాకపోకలకు వీలుగా అధికారులు అదనపు మార్గాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఉత్సవాలలో ఒకటైన రథయాత్ర, ప్రతి సంవత్సరం దేశ విదేశాల నుండి లక్షలాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. ఇంత భారీ సంఖ్యలో వచ్చే జనసందోహాన్ని నిర్వహించడం యంత్రాంగానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉంటుంది. జన నియంత్రణ చర్యలను ముమ్మరం చేసిన తర్వాత పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు.
సురక్షితమైన యాత్ర కోసం పోలీసులు జారీ చేసిన సూచనలను పాటించాలని, అలాగే 'గ్రాండ్ రోడ్'లో జనం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లడాన్ని నివారించాలని యంత్రాంగం భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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