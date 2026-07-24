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  4. Stop Lying : Pellet Victim By His Side, Rahul Gandhi Targets Centre
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (18:04 IST)

విద్యార్థులపై పల్లెట్ గన్‌లు ప్రయోగించలేదా.. ఇదిగో రుజువు.. కళ్లుపెట్టుకుని చూడండి : రాహుల్

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (18:04 IST)
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నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యతిరేకంగా ఛలో పార్లమెంట్‌ పేరుతో విద్యార్థులు చేపట్టిన ర్యాలీపై ఢిల్లీ పోలీసులు తమ లాఠీ ఝుళిపించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆందోళనకారులపై ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెబుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. ఆందోళనకారులపై పల్లెట్ గన్‌లను ప్రయోగించలేదంటూ కేంద్రం అబద్ధాలు చెబుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. పైగా, పెల్లెట్లు తగిలి గాయపడిన సాహిల్ అనే బాధితుడుని పక్కనబెట్టుకుని ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. 
 
'ఆందోళనకారులను ఆడ్డుకునేందుకు పెల్లెట్‌ గన్‌లను ప్రయోగించలేదని కేంద్రం వాదిస్తోంది. కానీ, ఇదిగో రుజువు. ఈ విద్యార్థి వాటివల్లే గాయపడినట్లు వైద్యులు కూడా చెబుతున్నారు' అంటూ బాధితుడి గాయాలను మీడియాకు చూపించారు. అతడి కన్ను, మోచేయి, ఇతర శరీర భాగాలపై గాయాలైనట్లు తెలిపారు. 
 
'ఈ సోదరుడి కుడి కన్నుకు పెల్లెట్‌ తగిలింది. ప్రస్తుతం పూర్తిగా కనిపించడం లేదు. భవిష్యత్‌లో చూపు వస్తుందో, రాదో కూడా చెప్పలేం. ఇలాంటి బాధితులు ఎందరో ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరుగా తమ గోడు చెప్పుకొనేందుకు ముందుకొస్తున్నారు' అని రాహుల్‌ గాంధీ అన్నారు. 
 
ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు. భారత్‌ భవిష్యత్‌పై ప్రభుత్వం కాల్పులు జరిపిందంటూ మండిపడ్డారు. బాధితులకు ప్రధాని మోడీ క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు. పేపర్‌ లీక్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయాలని రాహుల్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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