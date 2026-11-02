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  4. Storm Murasu to bring very heavy rain over north Tamil Nadu
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (18:06 IST)

భయపెడుతున్న మురసు తుఫాను - ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు

Cyclone Murasu
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (18:06 IST)
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మురసు తఫాను భయపెడుతోంది. ఈ తుఫాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లా తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. దీంతో ఏపీలోని పలు ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలను జారీచేశారు. ముఖ్యంగా నిజాంపట్నం ఓడరేవుల్లో పదో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికను జారీచేసింది. అలాగే, మచిలీపట్నంలో 9వ నంబర్‌, కృష్ణపట్నంలో 8వ నంబర్‌, విశాఖపట్నం, భీమునిపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ, కళింగపట్నంలో 3వ నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. అలాగే, ఈ తుఫాను సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచి మంగళవారం తెల్లవారుజాము సమయంలో ఒంగోలు సమీపంలో మురసు తీరం దాటే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు.  
 
తుఫాను దృష్ట్యా బాపట్ల జిల్లాలోని విద్యా సంస్థలకు మంగళవారం సెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున కలెక్టర్‌ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సూర్యలంక బీచ్‌కు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరోవైపు తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో అధికారులు కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటుచేశారు. అత్యవసర సమయంలో 9440827526 (గుంటూరు), 9281413774 (బాపట్ల) నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయవచ్చని తెలిపారు.
 
మరోవైపు మురసు తీవ్ర తుఫాను గత 6 గంటల్లో 22 కి.మీ వేగంతో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. ప్రస్తుతం నెల్లూరుకు 110 కి.మీ, కావలికి 130 కి.మీ, తిరుపతికి రూ.160 కి.మీ, ఒంగోలుకు 170 కి.మీ, బాపట్లకు రూ.190 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. దక్షిణ తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొస్తోంది. మురసు తీవ్ర తుఫాను నేపథ్యంలో ఏపీ, ఉత్తర తమిళనాడు తీరాలకు అధికారులు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. 
 
ఈ తుఫాను కారణంగా పెను ముప్పు పొంచివుండటంతో రైల్వేశాఖ అప్రమత్తమైంది. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా విజయవాడ - గూడూరు, తెనాలి - రేపల్లె మార్గాల్లో పలు రైలు సర్వీసులను సోమ, మంగళవారాల్లో రద్దు చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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