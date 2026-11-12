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  4. Stray dog at Kolkata airport runway forces flight from Chennai to land at Andal airport
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (22:00 IST)

కోల్‌కతా ఎయిర్ పోర్ట్ రన్‌వేపైకి వీధి కుక్క.. పైలట్ అలెర్ట్.. తప్పిన పెను ప్రమాదం

Kolkata airport runway
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (22:00 IST)
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Kolkata airport runway
కోల్‌కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రన్‌వేపైకి ఒక వీధి కుక్క అకస్మాత్తుగా ప్రవేశించడాన్ని పైలట్ గమనించడంతో, చెన్నై నుండి ల్యాండింగ్ కోసం వస్తున్న విమానాన్ని పశ్చిమ బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని ఆండాల్ విమానాశ్రయానికి మళ్లించడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. పైలట్ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడంతో చాలామంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.  
 
బుధవారం కోల్‌కతా నుండి రాంచీకి వెళ్తున్న ఒక ఇండిగో విమానం టేకాఫ్ కోసం సిద్ధమవుతోంది. విమానం రన్‌వేకి చేరుకున్న తర్వాత, టేకాఫ్‌కు కొద్ది క్షణాల ముందు, రన్‌వేపై ఒక వీధి కుక్క తిరుగుతూ ఉండటాన్ని పైలట్ గమనించాడు.
 
ప్రమాదాన్ని గ్రహించిన పైలట్, వెంటనే ఈ విషయాన్ని కోల్‌కతా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్‌కు తెలియజేశాడు. అదే సమయంలో, చెన్నై నుండి వస్తున్న మరో ఇండిగో విమానం కోల్‌కతాలో ల్యాండ్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రన్‌వేపై కుక్క ఉన్న వార్త అందిన వెంటనే, ఏటీసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
 
ప్రమాదం జరుగుతుందనే భయంతో, విమానాన్ని కోల్‌కతాలో దిగడానికి అనుమతించలేదు. వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలోకి మళ్లించమని ఆదేశించారు. ఏటీసీ సూచనలు అందుకున్న తర్వాత, చెన్నై నుండి వచ్చిన విమానం కోల్‌కతా విమానాశ్రయానికి సుమారు 187 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పశ్చిమ బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని ఆండాల్ విమానాశ్రయానికి సురక్షితంగా బయలుదేరింది.
 
ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సంఘటన ఎన్‌ఎస్‌సిబిఐ విమానాశ్రయంలో భద్రతపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. రన్‌వే వంటి అత్యంత సురక్షితమైన, ముఖ్యమైన ప్రదేశంలోకి ఒక కుక్క ఎవరికీ కనపడకుండా ఎలా చొరబడగలిగిందనే దానిపై కోల్‌కతా విమానాశ్రయ అథారిటీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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