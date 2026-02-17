ప్రతిరోజూ బిస్కెత్తులు వేస్తున్న మహిళనే కరిచిన వీధికుక్కలు, వీడియో చూడండి
మూగజంతువులు. ఈ జాబితాలో వున్న వీధికుక్కలు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వీధి కుక్కల రక్షణ గురించి పలువురు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు వీధికుక్కల కాటుకి బలవుతున్న కుటుంబాలు కోర్టుల ముందు రోదిస్తున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు సైతం వీధికుక్కల బెడదను అరికట్టాల్సిందేనని ప్రభుత్వాలకు సూచించాయి. ఐతే వీధికుక్కల సంఖ్య మాత్రం రోజురోజుకీ పెరుగుతూ పోతూనే వుంది.
ఇటీవలే ఓ మహిళను చుట్టుముట్టిన వీధికుక్కలను ఆమెపై బడి విచక్షణారహితంగా కరిచాయి. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... ఆ కుక్కలకి ఆమె ప్రతిరోజూ బిస్కెత్తులు వేస్తోందట. దాంతో ఆమె ఇంటి ముంగిటే దర్జాగా మెట్లపై పడుకుని నిద్రిస్తున్నాయి. ఇంతలో బజారు నుంచి సంచీతో వచ్చిన ఆమె కుక్కలు మెట్లపై పడుకున్నాయని, జారుడుగా వున్న అరుగుపై కాలు వేసి జారింది.
అంతే... నిద్రపోతున్న వీధికుక్కలు తుళ్లిపడి లేచి ఆమెపైన పడ్డాయి. ఆ రెండు కుక్కలతో పాటు మరికొన్ని కుక్కలు వచ్చి ఆమెను ఎక్కడబడితే అక్కడ కరిచాయి. ఆమె ఆర్తనాదాలు విన్న ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చి కుక్కలను పారదోలడంతో గండం గడిచింది. కానీ యాంటీర్యాబిస్ ఇంజెక్షన్ చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది. కొన్నిసార్లు పరిస్థితి వికటించి పలువురు చనిపోతున్న ఘటనలు కూడా వెలుగుచూస్తున్నాయి.