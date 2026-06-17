కర్నాటక, ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వీధి కుక్కల స్త్వైర విహారం, వీడియో
వీధి కుక్కల బెడద రోజురోజుకీ తీవ్రమవుతోంది. వీధుల్లోకి ఒంటరిగా కనబడితే చాలు పట్టుకుని కొరుకుతున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బిజ్నోర్లో అనేక వీధి కుక్కలు ఒక చిన్న బాలుడిపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఈ దారుణ ఘటనకు సంబంధించి దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. ఆ బాలుడిని తక్షణ వైద్య చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
వీధికుక్కల బెడదతో తాము భయాందోళనలకు గురువుతున్నామని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వీధి కుక్కలను తక్షణమే పట్టుకుని వాటిని సంరక్షణా కేంద్రాలకు తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు జూన్ 13న బెంగళూరులోని మహాదేవపురలో ఒక రాట్వైలర్ కుక్క 12 ఏళ్ల బాలుడిని తుంటిపై కరిచింది. దీనికి కారణమైన యజమానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ సంఘటనలు భారతదేశంలో వీధి కుక్కల సంక్షోభాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నాయి.
2024 నాటికి 15-60 మిలియన్ల వీధి కుక్కలు వున్నాయనీ, వీటి వల్ల 37 లక్షలకు పైగా కుక్క కాటుకు గురవుతున్నారనీ, ఏటా వేలాది రేబీస్ మరణాలకు ఇవి కారణమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
How many more Stray Dog attacks on Children we have to witness before system wakes up— Bhakt Prahlad (@RakeshKishore_l) June 17, 2026
Stray Dogs attacked an innocent child In Bijnor, UP & the child's condition is serious.
Dog made another attempt to b!te the kid again in the end even though lots of adults were there. pic.twitter.com/FF3ex7Jny2
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