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  4. Student accused in NEET paper leak case can sit for June 21 re-exam, says Delhi court
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 16 June 2026 (22:43 IST)

నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ నిందితుడు రీనీట్ రాసేందుకు అనుమతి... ఎలా?

neet exam
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (22:41 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (22:43 IST)
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గత మే నెలలో జరిగిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాన్ని లీక్ చేసిన నిందితుడికి ఈ నెల 21వ తేదీన జరుగనున్న రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంలో యశ్ యాదవ్ అనే నిందితుడిని సీబీఐ అధికారులు మే 13న జైపూర్‌లో అరెస్టు చేశారు. అనంతరం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అయితే, రీటెస్టుకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ అతడు ఢిల్లీ కోర్టులో మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. 
 
దీనిపై వెకేషన్ జడ్జి విశాల్ గోగ్నే దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. 'దరఖాస్తుదారు ఏ పరీక్షకైతే హాజరు కావాలని కోరుతున్నాడో.. ఆ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను అక్రమంగా వ్యాప్తి చేయడం, విక్రయించడం వంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అయినప్పటికీ.. రీటెస్టుకు హాజరయ్యే అవకాశాన్ని నిరాకరించడం ద్వారా విద్యార్ధిగా అతడి హక్కులను కాలరాయలేం. ఏదైనా పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థి అర్హత, ఎంపిక అనేవి సంబంధిత అధికారులు లేదా పరీక్ష నిర్వహణ సంస్థ జారీ చేసే ఉత్తర్వులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని దృష్ట్యా జూన్ 21న జరిగే పరీక్షకు హాజరయ్యే అర్హత దరఖాస్తుదారుకు ఉంది'  అని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు.
 
అయితే.. దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలోనే ఉండటం, సేకరించాల్సిన సాక్ష్యాధారాల పరిధి విస్తృతంగా ఉండటం, ఇతర అనుమానితులపై దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతుండటం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని.. అతడికి మధ్యంతర బెయిల్ జారీ చేయలేమని జడ్జి తెలిపారు. కస్టడీలోనే ఉంచి పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతించారు. తద్వారా దరఖాస్తుదారు హక్కులను కాపాడటంతోపాటు దర్యాప్తు ప్రయోజనాలను కూడా పరిరక్షించినట్లు అవుతుందన్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం 13 మంది నిందితులను సీబీఐ అరెస్టు చేయగా.. వారందరూ ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. 
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ఠాగూర్

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