సంబంధిత వార్తలు
- హర్మూజ్ జలసంధిలో టోల్ వసూలు చేయబోం కానీ సర్వీస్ చార్జ్ ఉంటుంది : ఇరాన్
- Deva Katta : ఇతర సినిమాకు పనిచేయడంలేదంటూ దర్శకుడు దేవా కట్టా స్పష్టత
- శ్రీ వేంకటేశ్వర వర్శిటీ క్యాంపస్లో చిరుతపులి.. విద్యార్థుల్లో భయం భయం
- Kerala: కేరళ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిపా వైరస్
- Positive Energyని నాశనం చేసే రాక్షస స్నానం, ఏమిటి ఈ స్నానం?
నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ నిందితుడు రీనీట్ రాసేందుకు అనుమతి... ఎలా?
గత మే నెలలో జరిగిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాన్ని లీక్ చేసిన నిందితుడికి ఈ నెల 21వ తేదీన జరుగనున్న రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంలో యశ్ యాదవ్ అనే నిందితుడిని సీబీఐ అధికారులు మే 13న జైపూర్లో అరెస్టు చేశారు. అనంతరం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అయితే, రీటెస్టుకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ అతడు ఢిల్లీ కోర్టులో మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు.
దీనిపై వెకేషన్ జడ్జి విశాల్ గోగ్నే దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. 'దరఖాస్తుదారు ఏ పరీక్షకైతే హాజరు కావాలని కోరుతున్నాడో.. ఆ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను అక్రమంగా వ్యాప్తి చేయడం, విక్రయించడం వంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అయినప్పటికీ.. రీటెస్టుకు హాజరయ్యే అవకాశాన్ని నిరాకరించడం ద్వారా విద్యార్ధిగా అతడి హక్కులను కాలరాయలేం. ఏదైనా పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థి అర్హత, ఎంపిక అనేవి సంబంధిత అధికారులు లేదా పరీక్ష నిర్వహణ సంస్థ జారీ చేసే ఉత్తర్వులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని దృష్ట్యా జూన్ 21న జరిగే పరీక్షకు హాజరయ్యే అర్హత దరఖాస్తుదారుకు ఉంది' అని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు.
అయితే.. దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలోనే ఉండటం, సేకరించాల్సిన సాక్ష్యాధారాల పరిధి విస్తృతంగా ఉండటం, ఇతర అనుమానితులపై దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతుండటం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని.. అతడికి మధ్యంతర బెయిల్ జారీ చేయలేమని జడ్జి తెలిపారు. కస్టడీలోనే ఉంచి పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతించారు. తద్వారా దరఖాస్తుదారు హక్కులను కాపాడటంతోపాటు దర్యాప్తు ప్రయోజనాలను కూడా పరిరక్షించినట్లు అవుతుందన్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం 13 మంది నిందితులను సీబీఐ అరెస్టు చేయగా.. వారందరూ ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
పెళ్లి చేసుకునేందుకు సరైన వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నా : శ్రీముఖి
Kajal Aggarwal: సాక్షుల బోనులో పురుగుమందు సిలిండర్ తో లాయర్ కాజల్ అగర్వాల్..ది ఇండియా స్టోరీ
Singeetham: 40 ఏళ్ల కలని సక్సెస్ చేసిన ఘనత నాగ్ అశ్విన్ గారిదే : సింగీతం శ్రీనివాసరావు
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు లేటెస్ట్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ 'సింగ్ గీతం'. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోనమై ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు విమర్శకులు అందుకొని సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Natti Kumar: పర్సంటేజ్ సబ్ కమిటీ నుంచి సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు తప్పుకోవాలి : నట్టికుమార్
"థియేటర్స్ లో పర్సంటేజ్ విధానం అమలుకు నిర్మాతలు సుముఖంగానే ఉన్నారు. అయితే నిర్మాతలకు, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కు ఇబ్బందులు తలెత్తని రీతిలో అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పర్సంటేజ్ ను నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది" అని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ స్పష్టంచేశారు. మంగళవారం హైదరాబాద్ లోని తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్ లో ఆయన మాట్లాడారు. అలాగే పెద్ది కలెక్షన్స్ పై రూమర్స్ కరెక్ట్ కాదని కూడా వెల్లడించారు.
Arnold Vosloo: రణబాలి సినిమాలో ది మమ్మీ ఫేమ్ ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ లుక్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. 19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది.