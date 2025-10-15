Pepper Spray: తరగతి గదిలో పెప్పర్ స్ప్రే.. ఆస్పత్రిలో తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు, టీచర్లు
తిరువనంతపురం శివార్లలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒక విద్యార్థి తరగతి గదిలో పెప్పర్ స్ప్రే వేయడంతో కనీసం తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు, ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. ఈ స్ప్రే వల్ల శ్వాసకోశ ఇబ్బంది, ఊపిరి ఆడకపోవడం, అసౌకర్యం, తలనొప్పి, వికారం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి.
మొదట, బాధిత వ్యక్తులను సమీపంలోని తాలూకా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి, ఆపై తిరువనంతపురంలోని జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితిలో స్వల్ప మెరుగుదల కనిపించడంతో, వారిని తిరువనంతపురం మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. చాలా మంది విద్యార్థులు స్థిరంగా ఉన్నారు.
క్యాజువాలిటీ విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్నారు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్న ఒక విద్యార్థిని ఐసియులో పరిశీలనలో ఉన్నారు. కల్లియూర్లోని పున్నమూడులోని ప్రభుత్వ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్లో ఈ సంఘటన జరిగింది.
విరామం తర్వాత, ఒక ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలోకి ప్రవేశించి విద్యార్థులు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు చూశాడు. కొంతమంది విద్యార్థులు స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. పాఠశాల అధికారులు వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.