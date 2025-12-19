పెట్టుబడులు పెట్టాలని చెప్పలేదు... డీప్ఫేక్ వీడియోల మాయలో పడొద్దు : సుధామూర్తి
తన గురించి సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న ప్రచారంపై రాజ్యసభ సభ్యురాలు సుధామూర్తి స్పందించారు. పలు సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటూ తాను సూచించినట్టు వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. పైగా, అది ఫేక్ వీడియో అని తెలిపారు. డీప్ఫేక్ వీడియోల మాయలో పడొద్దని కోరారు.
కాగా, వైరలైన వీడియోలో అధిక రాబడులు పొందడానికి తాను సూచించిన సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని సుధామూర్తి చెబుతున్నట్లు ఉంది. ఆయా సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న లింక్పై క్లిక్ చేయమని వీక్షకులను కోరుతున్నట్లు చూపిస్తోంది.
'ఇప్పటికే చాలామంది పెట్టుబడిదారులు ఇందులో చేరి, నెలకు రూ.10 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది దీనిలో చేరుతున్నందున రిజిస్ట్రేషన్లను నేటితో ముగిస్తున్నాం. అందుకే ఇందులో చేరాలనుకునేవారు వీడియో కింద కనిపిస్తున్న లింక్ ద్వారా వెంటనే చేరండి' అని సుధామూర్తి చెబుతున్నట్లు ఉంది.
ఈ వీడియోపై సుధామూర్తి స్పందిస్తూ.. డీప్ఫేక్ వీడియోలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తాను ఎటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఎవరికీ సూచించనని.. ఇటువంటి వీడియోలు చూసి ఎవరూ మోసపోవద్దని కోరారు. వాటి వెనుక ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు.