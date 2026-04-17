వేసవి తాపం, కింగ్ కోబ్రాకు నీళ్లు తాగిస్తున్న వ్యక్తి, వీడియో వైరల్
దేశవ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగానే వుంది. సాధారణంగా ఏప్రిల్ మధ్య నాటికి ఎండల తీవ్రత పెరగడం సహజమే అయినా, ఈ ఏడాది వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ వేసవి తాపానికి జంతువులు, వన్యప్రాణులు నీటి కోసం తహతహలాడుతున్నాయి. ఎండ వేడిమి తట్టుకోలేక ఓ కింగ్ కోబ్రా పెరట్లోకి రాగా ఓ వ్యక్తి బక్కెట్ నీళ్లు పట్టి దాని తలపై పోశాడు. ఆ నీటితో అది సేదతీరుతూ కనిపించింది. సహజంగా కింగ్ కోబ్రా అంటే అంతా జడుసుకుంటారు. కానీ ఈ పాము బుసలు కొడుతున్నట్లు ఏమీ కనబడటంలేదు.
ఇక వేసవి తీవ్రత విషయానికి వస్తే... తెలుగు రాష్ట్రాలలో 40°C - 45°C మేరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం వుంది. వడగాల్పుల (Heatwaves) తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మధ్య భారత్ 42°C - 46°C దేశంలోనే అత్యంత వేడి ప్రాంతాలుగా నమోదవుతున్నాయి. ఉత్తర భారత్(ఢిల్లీ, రాజస్థాన్)38°C - 43°C పొడి ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. తీర ప్రాంతాలు (ఒడిశా, బెంగాల్)36°C - 40°C ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నా, తేమ (Humidity) వల్ల ఉక్కపోత భరించలేనంతగా ఉంది.
కేవలం పగలే కాకుండా, రాత్రి పూట కూడా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గకపోవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎండల తీవ్రత వల్ల కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో భూగర్భ జలాలు తగ్గి, నీటి కొరత సమస్య కూడా తలెత్తుతోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి. మధ్యాహ్నం 12:00 నుండి సాయంత్రం 4:00 గంటల మధ్య అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లకపోవడం మంచిది. కేవలం దాహం వేసినప్పుడే కాకుండా, క్రమం తప్పకుండా నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలి. మాంసాహారం, మసాలా దినుసులు తగ్గించడం మేలు.
శరీరానికి గాలి తగిలేలా ఉండే లేత రంగు కాటన్ దుస్తులను ధరించండి. వడదెబ్బ తగిలినట్లు అనిపిస్తే (తల తిరగడం, వాంతులు, విపరీతమైన నీరసం) ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ప్రస్తుతానికి ఎండలు ఇలా ఉన్నాయి, మే నెల వచ్చేసరికి రోహిణీ కార్తె ప్రభావంతో ఇవి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.