అజిత్ పవార్ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎం
ఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మృత్యువాతపడిన మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్ సతీమణి సునేత్ర పవార్ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులయ్యారు. ఆమె శనివారం డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మహారాష్ట్ర భవన్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సునేత్ర పవార్ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందే సమక్షంలో గవర్నర్ ఆచార్య దేవవ్రత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. మహారాష్ట్ర తొలి మహిళా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా సునేత్ర పవార్ పగ్గాలు చేపట్టడం విశేషం. ముంబైలోని లోక్భవన్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పార్టీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
మహారాష్ట్ర బారామతిలో ఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరిణామంతో ఆ పార్టీ శాసనసభా పక్ష నేతగా ఆయన సతీమణి సునేత్రను పార్టీ వర్గాలు ఎన్నుకున్నాయి. దీంతో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఆమె నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
అయితే, అజిత్ పవార్ నిర్వహించిన ఆర్థికశాఖ మినహా ఎక్సైజ్, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖలను సునేత్ర కొనసాగించనున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఆర్థికశాఖను ప్రస్తుతానికి సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ నిర్వహిస్తారని, కొంతకాలానికి ఎన్సీపీకి కేటాయించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.