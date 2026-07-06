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Last Updated : Monday, 6 July 2026 (16:11 IST)

కరూర్ తొక్కిసలాట పిటిషన్‌.. అత్యవసర విచారణ స్వీకరణకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి

Tamilaga Vettri Kazhagam
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (16:08 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (16:11 IST)
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Tamilaga Vettri Kazhagam
2025 నాటి విషాదకరమైన కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో కీలక సాక్షులను ప్రభావితం చేయడానికి తమిళనాడు సిట్టింగ్ మంత్రులు చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన మధ్యంతర దరఖాస్తును అత్యవసరంగా విచారణకు స్వీకరించడానికి సుప్రీంకోర్టు సోమవారం అంగీకరించింది. జస్టిస్‌లు అహ్సనుద్దీన్ అమానుల్లా, షీల్ నాగులతో కూడిన వెకేషన్ బెంచ్ ఈ విషయాన్ని 2026 జూలై 7, మంగళవారం నాడు తక్షణ విచారణకు షెడ్యూల్ చేసింది. 
 
ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే), దాని ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఆర్.ఎస్. భారతి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది హుజెఫా అహ్మదీ ఈ న్యాయపరమైన జోక్యం చేసుకున్నారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరువాత, తొక్కిసలాట కేసులో మొదట ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయబడిన పలువురు వ్యక్తులు ప్రస్తుత తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారని అహ్మదీ సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేశారు. 
 
ఈ సిట్టింగ్ మంత్రులు తమ రాజకీయ పదవులను ఉపయోగించుకుని కీలక సాక్షులను చురుకుగా ప్రభావితం చేస్తూ, ఒత్తిడి తెస్తున్నందున, కోర్టు పర్యవేక్షణలో కొనసాగుతున్న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) విచారణ నిష్పక్షపాతానికి తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లిందని సీనియర్ న్యాయవాది వాదించారు. 
 
పెండింగ్‌లో ఉన్న దర్యాప్తు యోగ్యతపై వ్యాఖ్యానించే బెదిరింపు లేదా బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి ఆదవ్ అర్జున, ఇతర నిందితులను నిరోధించాలని కోరుతూ డిఎంకె తన దరఖాస్తులో న్యాయపరమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 
 
ఈ విషాదానికి గత డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని నిందిస్తూ, పగ తీర్చుకోవాలని ప్రకటించిన మంత్రి అర్జున ఇటీవలి బహిరంగ ప్రసంగాన్ని, సీబీఐ విచారణలో జోక్యం చేసుకోవడానికి, ప్రజల అభిప్రాయాన్ని మార్చడానికి చేసిన ప్రత్యక్ష ప్రయత్నంగా పిటిషన్ ప్రత్యేకంగా ఎత్తి చూపింది. 
 
అదనంగా, బాధితుల కుటుంబాలకు కారుణ్య నియామకాలు, సంక్షేమ ప్రయోజనాలను పంపిణీ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జూలై 10న చేపట్టబోయే కార్యక్రమంపై ప్రతిపక్ష పార్టీ తీవ్ర ఆందోళనలను వ్యక్తం చేసింది. 
 
సహాయక చర్యలను తాము వ్యతిరేకించడం లేదని స్పష్టం చేస్తూనే, ఈ కుటుంబాలు సీబీఐ విచారణలో కీలక సాక్షులుగా ఉన్నందున, సాక్షులను ప్రభావితం చేయకుండా నిరోధించడానికి, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజకీయ కార్యవర్గం చేసే ఏ ప్రత్యక్ష సంభాషణ అయినా సుప్రీంకోర్టు కఠినమైన రక్షణ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలని డీఎంకే వాదించింది. 
 
2025 సెప్టెంబర్ 27న టీవీకే ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగిన కరూర్ తొక్కిసలాటలో 41 మంది విషాదకరంగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, 140 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో గత సంవత్సరం, న్యాయ పర్యవేక్షక కమిటీ పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

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