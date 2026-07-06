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కరూర్ తొక్కిసలాట పిటిషన్.. అత్యవసర విచారణ స్వీకరణకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి
2025 నాటి విషాదకరమైన కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో కీలక సాక్షులను ప్రభావితం చేయడానికి తమిళనాడు సిట్టింగ్ మంత్రులు చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన మధ్యంతర దరఖాస్తును అత్యవసరంగా విచారణకు స్వీకరించడానికి సుప్రీంకోర్టు సోమవారం అంగీకరించింది. జస్టిస్లు అహ్సనుద్దీన్ అమానుల్లా, షీల్ నాగులతో కూడిన వెకేషన్ బెంచ్ ఈ విషయాన్ని 2026 జూలై 7, మంగళవారం నాడు తక్షణ విచారణకు షెడ్యూల్ చేసింది.
Tamilaga Vettri Kazhagam
ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే), దాని ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఆర్.ఎస్. భారతి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది హుజెఫా అహ్మదీ ఈ న్యాయపరమైన జోక్యం చేసుకున్నారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరువాత, తొక్కిసలాట కేసులో మొదట ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయబడిన పలువురు వ్యక్తులు ప్రస్తుత తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారని అహ్మదీ సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేశారు.
ఈ సిట్టింగ్ మంత్రులు తమ రాజకీయ పదవులను ఉపయోగించుకుని కీలక సాక్షులను చురుకుగా ప్రభావితం చేస్తూ, ఒత్తిడి తెస్తున్నందున, కోర్టు పర్యవేక్షణలో కొనసాగుతున్న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) విచారణ నిష్పక్షపాతానికి తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లిందని సీనియర్ న్యాయవాది వాదించారు.
పెండింగ్లో ఉన్న దర్యాప్తు యోగ్యతపై వ్యాఖ్యానించే బెదిరింపు లేదా బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి ఆదవ్ అర్జున, ఇతర నిందితులను నిరోధించాలని కోరుతూ డిఎంకె తన దరఖాస్తులో న్యాయపరమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ విషాదానికి గత డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని నిందిస్తూ, పగ తీర్చుకోవాలని ప్రకటించిన మంత్రి అర్జున ఇటీవలి బహిరంగ ప్రసంగాన్ని, సీబీఐ విచారణలో జోక్యం చేసుకోవడానికి, ప్రజల అభిప్రాయాన్ని మార్చడానికి చేసిన ప్రత్యక్ష ప్రయత్నంగా పిటిషన్ ప్రత్యేకంగా ఎత్తి చూపింది.
అదనంగా, బాధితుల కుటుంబాలకు కారుణ్య నియామకాలు, సంక్షేమ ప్రయోజనాలను పంపిణీ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జూలై 10న చేపట్టబోయే కార్యక్రమంపై ప్రతిపక్ష పార్టీ తీవ్ర ఆందోళనలను వ్యక్తం చేసింది.
సహాయక చర్యలను తాము వ్యతిరేకించడం లేదని స్పష్టం చేస్తూనే, ఈ కుటుంబాలు సీబీఐ విచారణలో కీలక సాక్షులుగా ఉన్నందున, సాక్షులను ప్రభావితం చేయకుండా నిరోధించడానికి, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజకీయ కార్యవర్గం చేసే ఏ ప్రత్యక్ష సంభాషణ అయినా సుప్రీంకోర్టు కఠినమైన రక్షణ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలని డీఎంకే వాదించింది.
2025 సెప్టెంబర్ 27న టీవీకే ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగిన కరూర్ తొక్కిసలాటలో 41 మంది విషాదకరంగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, 140 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో గత సంవత్సరం, న్యాయ పర్యవేక్షక కమిటీ పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
Naga Vamsi: మేం చేయాల్సిన డామేజీ మేం చేస్తాం : నాగ వంశీ
ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ఆమధ్య ఎగ్జిబీటర్లు, నిర్మాతల గొడవల్లో నిందలు పడ్డారు. నాగవంశీపై తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎగ్జిబిటర్ల ఒకాయన.. విగ్, కల్లజోడు పెట్టుకుని వుంటాడు. ఆయనకేమీ తెలుసు అనేంతగా విమర్శించారు. మరోవైపు దిల్ రాజుకూడా ఆయన్ను ఓ ఇష్యూలో విమర్శించారు. అంతకుముందు ప్రతి విషయానికి ఫైర్ అయ్యే ఆయన ఈ ఇష్యూ తర్వాత కాస్త కూల్ గా మారారు. దీనిపై తాజాగా ఓ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో నాగవంశీ తన దైన శైలిలో మాట్లాడారు.
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వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హీరో సత్యదేవ్. ఆయన హీరోగా "సమవర్తి" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Aadi: వసుదేవసుతం ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ : ఆది
రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ అందరినీ మెప్పించాయి. మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేడు మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు.
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SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుక
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా శివభక్తుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన తగు జాగ్రత్తలు ఆయన తీసుకుంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన స్త్రోత్రాలు కూడా పఠించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కీరవాణి సహకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇక ఇదిలా వుండగా, కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఘనంగా జరిపింది.