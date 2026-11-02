ఢిల్లీలో గ్రీన్ క్రాకర్స్తో దీపావళి జరుపుకోవచ్చు : సుప్రీంకోర్టు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గ్రీన్ క్రాకర్స్తో దీపావళి పండుగను జరుపుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ నెల 8వ తేదీన దేశ ప్రజలు దీపావళఇ పండుగను జరుపుకోనున్నారు. దీంతో నవంబరు 7, 8వ తేదీల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు రాత్రి 8 నుంచి 10 గంటల వరకు మాత్రమే గ్రీన్ క్రాకర్స్ కాల్చుకోవచ్చని పేర్కొంది.
అయితే, ఆసుపత్రులు, నర్సింగ్ హోంలు, వృద్ధాశ్రమాలు, నోటిఫైడ్ సైలెన్స్ జోన్లకు 300 మీటర్ల పరిధిలో టపాసులు కాల్చొద్దని స్పష్టం చేసింది. బాణసంచా పరిశ్రమలకు గ్రీన్ క్రాకర్ల తయారీకి మాత్రమే అనుమతి ఉందని పేర్కొంది.
బేరియం కలిగిన బాణసంచా వాడకం, సీఎస్ఐఆర్ - ఎన్ఈఈఆర్ఐ ఆమోదించని గ్రీన్ క్రాకర్లకు అనుమతి లేదని జస్టిస్ ఎం.ఎం.సుందరేశ్, జస్టిస్ పి.బి.వరాలే ధర్మాసనం పునరుద్ఘాటించింది. అదేవిధంగా ఢిల్లీ - ఎన్సీఆర్ పరిధిలో అక్రమ, కాలుష్యకారక టపాసుల దిగుమతులను అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
గతంలో విధించినట్లుగానే.. ఢిల్లీ - ఎన్సీఆర్ పరిధిలో టపాసులపై పూర్తి నిషేధాన్ని నవంబరు 9 నుంచి తిరిగి అమలు చేయాలని అక్టోబర్ 29 నాటి తమ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. సోమవారం ఈ ఉత్తర్వులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.