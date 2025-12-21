సంసారంలో జరిగే కీచులాటలు క్రూరత్వం కిందకు రావు : సుప్రీంకోర్టు
సంసార జీవితంలో చిన్నపాటి గొడవలు, కీచులాటలు క్రూరత్వం కిందకు రావని సుప్రీంకోర్టు స్ఫష్టం చేసింది. ఇందువల్ల ఓ ఎన్నారై టెక్కీతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులపై భార్య పెట్టిన గృహ హింస కేసును కొట్టివేస్తూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సంసారంలో జరిగే సాధారణ గొడవలు, కీచులాటలు ఐపీసీ సెక్షన్ 498ఏ కింద నేరంగా పరిగణించలేమని జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్లతో కూడిన ధర్మాసనం తేల్చి చెప్పింది.
అమెరికాలో టెక్కీలుగా పని చేస్తున్న దంపతులకు గత 2016లో వివాహమైంది. వీరికి ఓ సంతానం కూడా ఉంది. 2019లో ఈ దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తడంతో భార్య తన కుమారుడుతో కలిసి హైదరాబాద్ నగరంలోని పుట్టింటికి వచ్చేసింది. దాంపత్య హక్కుల పునరుద్ధరణ కోసం భర్త 2022లో నోటీసులు పంపగా, ఆ వెంటనే భార్య హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్లోనూ పోలీస్ స్టేషన్లో భర్త, అతని కుటుంబ సభ్యులపై గృహహింస, వరకట్న వేధింపుల కింద ఫిర్యాదు చేసింది.
కుటుంబ ఖర్చుల కోసం డబ్బులిచ్చిన ప్రతిసారీ డబ్బులు అడుగుతున్నాడని, తనను తన బిడ్డను ఆర్థికంగా పట్టించుకోకుండా భారత్లోని తన తండ్రులకు మాత్రం లక్షల్లో డబ్బులు పంపుతున్నాడని ఆమె తన ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. పైగా, తాను గర్భవతిగా ఉన్నపుడు కూడా తనను సరిగా చూసుకోలేదని, ప్రసవం తర్వాత బరువు తగ్గాలని వేధించారని కూడా ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
ఈ కేసు విచారణ సుప్రీంకోర్టులో జరిగింది. సంసార జీవితంలో జరిగే సాధారణ వివాదాలు మాత్రమేని, భర్త తన తల్లిదండ్రులకు డబ్బులు పంపడాన్ని తప్పుబట్టలేమని, ఖర్చలుక లెక్కలు అడగటం క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ కేసులో తొలుత తెలంగాణ హైకోర్టు భర్త పిటిషన్ను తిరస్కరించడంతో ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. భార్య చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారంగా ఉన్నాయని పేర్కొంటూ అపెక్స్ కోర్టు ఎఫ్.ఐ.ఆర్ను రద్దు చేసింది.