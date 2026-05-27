Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (15:04 IST)

ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ చేపట్టే అధికారం ఈసీకి ఉంది : సుప్రీంకోర్టు

ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్‌) చేపట్టే అధికారం భారత ఎన్నికల సంఘానికి ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 'సర్'ను నిర్వహించే అధికారం ఎన్నికల కమిషన్‌‌కు ఉందని ఉందని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. ఈ ప్రక్రియ చట్టబద్ధతను ప్రశ్నిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీం ధర్మాసనం బుధవారం ఈ తీర్పు వెలువరించింది. ఇక్కడ ఏ చట్టం, రాజ్యాంగ నిబంధనా ఉల్లంఘనకు గురికాలేదని చెప్పింది.
 
'స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలను 'సర్' ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఓటర్ల జాబితాల్లో సమగ్రత, ఖచ్చితత్వం, విశ్వసనీయత ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో సర్ నిర్వహణకు ఈసీ చెప్పిన కారణాలతో సంతృప్తి చెందాంట' అని తన తీర్పులో ధర్మాసనం పేర్కొంది. 'సర్'లో పేరు లేనంత మాత్రాన ఎవరూ తమ పౌరసత్వం కోల్పోరని స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పుతో 'సర్' చుట్టూ గత ఏడాదిగా జరుగుతోన్న రాజకీయ ఆరోపణలు, విమర్శలకు తెరదించినట్లయింది. గత ఏడాది జూన్‌లో బిహార్‌లో తొలుత ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. 
 
కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల వివరాలను అందుకున్న తర్వాత పౌరసత్వ చట్టం 1955 ప్రకారం ఆయా వ్యక్తుల పౌరసత్వ క్లెయిములపై విచారణ జరపాలని కోర్టు పేర్కొంది. తదుపరి అసెంబ్లీ లేదా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కంటే ముందే ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది. ఒకవేళ విచారణలో వారు భారత పౌరహులని తేలితే వెంటనే వారి పేర్లను మళ్లీ ఓటరు జాబితాలో పునరుద్ధరించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీచేసింది. 
ఠాగూర్

Tamannaah: పసుపు గౌనులో గోల్డెన్ బ్యూటీ అవార్డు గెలుచుకున్న తమన్నా భాటియాముంబైలో మంగళవారంనాడు జరిగిన ఫెమినా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026లో, భాటియా రాహుల్ మిశ్రా డిజైన్ చేసిన సిల్క్ శాటిన్ గౌనులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ గౌనుకు కార్సెట్ బాడీస్, ముత్యాల కేప్, అలంకరించిన స్కర్ట్ ఉన్నాయి. దీనికి ముత్యాల ఆభరణాలు సాఫ్ట్ గ్లామ్ మేకప్‌ను జత చేశారు. వైరల్ అయిన రెడ్ కార్పెట్ ఫోటోలలో ఆమె కాంతివంతమైన చర్మం, స్పష్టమైన కళ్ళు, మరియు సున్నితమైన చిరునవ్వును అభిమానులు ప్రశంసించారు.

Pooja Hegde :వర్షం, పర్వత ప్రాంత ప్రార్థనాల మధ్య దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం షూట్దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రస్తుతం తన 41వ చిత్రం #DQ41 షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. రవి నెలకుడితి దర్శకత్వంలో సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి తన ప్రతిష్టాత్మక ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. బ్యానర్‌ నుంచి వస్తున్న 10వ చిత్రం #SLV10గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దుల్కర్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా, అద్భుతమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన అందమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.

Laya: జగపతి బాబు, లయల మధ్య ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ తో వదలా నుంచి మెలోడీ సాంగ్వెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు.

Sunil : పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ సర్‌ప్రైజింగ్ మోడ్‌లో పడింది. : సునీల్ఆంటోనీ వర్గీస్, దుషార విజయన్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, సునీల్, పార్థ్ తివారీ, జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-గాయకుడు హనన్ షా, రాపర్ బేబీ జీన్, హిప్స్టర్ వంటి భారీ తారాగణం నటించిన చిత్రం కాటాలన్. రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించారు. మే 28న భారీ పాన్-ఇండియా విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. ఈ చిత్రం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.