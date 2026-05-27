ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ చేపట్టే అధికారం ఈసీకి ఉంది : సుప్రీంకోర్టు
ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్) చేపట్టే అధికారం భారత ఎన్నికల సంఘానికి ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 'సర్'ను నిర్వహించే అధికారం ఎన్నికల కమిషన్కు ఉందని ఉందని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. ఈ ప్రక్రియ చట్టబద్ధతను ప్రశ్నిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీం ధర్మాసనం బుధవారం ఈ తీర్పు వెలువరించింది. ఇక్కడ ఏ చట్టం, రాజ్యాంగ నిబంధనా ఉల్లంఘనకు గురికాలేదని చెప్పింది.
'స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలను 'సర్' ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఓటర్ల జాబితాల్లో సమగ్రత, ఖచ్చితత్వం, విశ్వసనీయత ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో సర్ నిర్వహణకు ఈసీ చెప్పిన కారణాలతో సంతృప్తి చెందాంట' అని తన తీర్పులో ధర్మాసనం పేర్కొంది. 'సర్'లో పేరు లేనంత మాత్రాన ఎవరూ తమ పౌరసత్వం కోల్పోరని స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పుతో 'సర్' చుట్టూ గత ఏడాదిగా జరుగుతోన్న రాజకీయ ఆరోపణలు, విమర్శలకు తెరదించినట్లయింది. గత ఏడాది జూన్లో బిహార్లో తొలుత ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల వివరాలను అందుకున్న తర్వాత పౌరసత్వ చట్టం 1955 ప్రకారం ఆయా వ్యక్తుల పౌరసత్వ క్లెయిములపై విచారణ జరపాలని కోర్టు పేర్కొంది. తదుపరి అసెంబ్లీ లేదా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కంటే ముందే ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది. ఒకవేళ విచారణలో వారు భారత పౌరహులని తేలితే వెంటనే వారి పేర్లను మళ్లీ ఓటరు జాబితాలో పునరుద్ధరించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీచేసింది.
