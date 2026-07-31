ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి విడాకులు మంజూరు చేస్తాం : సుప్రీంకోర్టు
జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా, ఆయన సతీమణి పాయల్కు విడాకులు మంజూరు చేస్తామనవి సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. వీరిద్దరూ తమ వివాహ బంధాన్ని పరస్పర అంగీకారంతో రద్దు చేసుకుని, పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి న్యాయస్థానంలో అంగీకరించడంతో ఈ తీర్పు వెలువరించింది.
ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ను 1994లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు. 2011లో ఒమర్ తన భార్య నుంచి విడిపోతున్నట్లు బహిరంగంగా ప్రకటించి.. వారి 17 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికారు. నాటి నుంచి వారు విడివిడిగా జీవిస్తున్నారు. ఆమెతో తనకు విడాకులు ఇప్పించాలని కోరుతూ 2016లో ఫ్యామిలీ కోర్టును ఒమర్ ఆశ్రయించారు. కానీ, న్యాయస్థానం దానిని తిరస్కరించింది.
దీన్ని సవాల్ చేస్తూ 2023లో ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అక్కడ కూడా ఆయనకు నిరాశే మిగిలింది. దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించింది. దీంతో గతేడాది సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. పరస్పర అంగీకారంతో తమ వివాహ బంధాన్ని రద్దు చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు ఇరువురు ఈ నెల మొదట్లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తాజాగా దీనిపై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం వీరికి విడాకులు మంజూరు చేస్తామంది.