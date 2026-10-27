  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Supreme Court Issues Notice To ECI, CEC On S.I.R. Petitions
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (13:43 IST)

సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా పిటిషన్లు - కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు

supreme court
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (13:43 IST)
google-news
భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్‌ను తొలగించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం విచారణ జరిపి, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీచేసింది. ఈ పిటిషన్లపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణనను నవంబరు 17వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్ మాల్యా బాగ్చి, వి.మోహన్‌లతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లను విచారించింది. ఎన్నికల సంఘం దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్‌పై తమ స్పందన తెలియజేసేందుకు పిటిషనర్లకు కూడా రెండు వారాల గడువు ఇచ్చింది. 
 
ఈ పిటిషన్‌లపై విచారణ సందర్భంగా టీఎంసీ ఎంపీ దోలా సేన్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది మేనకా గురుస్వామి వాదనలు వినిపించారు. కొత్త ఓటర్లు నమోదు కోసం ఉపయోగించే ఫారం-6లో మార్పులకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం వ్యవహరించిన తీరుపై ఆమె అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారు. ఫారం-6లో మార్పులకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చినట్లు ఈసీ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొందని ఆమె ఆరోపించారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి కలుగజేసుకుని ఆ పత్రికా ప్రకటనను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. 
 
మరోవైపు, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)కు సంబంధించిన నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని, ఎన్నికల సంఘం తన అఫిడవిట్‌లో పేర్కొంది. ఫారం-6ను మూడు 'సర్' ఉత్తర్వులు ద్వారా మార్చారన్న ఆరోపణనను కూడా తోసిపుచ్చింది. ఎన్నికల సంఘం పనితీరులో పారదర్శకత, ఓటర్ల జాబితా నిర్వహణకు ఉపయోగించే ఎరోనెట్ వ్యవస్థలో అధికారాల కేంద్రీకరణ, ఓటర్ల పేరు నమోదు, తొలగింపుపై ఈ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. 
 
ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్‌బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి అభ్యంతరాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ కొన్ని నిర్ణయాలను ఏకపక్షంగా తీసుకున్నారని గతంలో ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వివాదం మరింత చర్చనీయాంశమైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్‌లో మాత్రం సర్ కు సంబంధించి అన్ని రకాల నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలో ప్రధాని, అమిత్ షా పర్యటన

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులుబాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన రామాయణం తొలిభాగం విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఐదో తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాకనిల్క్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఆపరేషన్ గంగ చిత్రంలో, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ సరసన నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె ఉగాండాకు చెందిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ గ్రూప్ ఘెట్టో కిడ్స్‌తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంలోని నల్లంచు తెల్లచీర అనే పాటకు వారు కలిసి స్టెప్పులేశారు.

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందా

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందాతనపై భార్య సునీత అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా స్పందించారు. మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తి దూరాడని, అందుకే తన భార్యను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందా - సునీత దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేసమయంలో గోవిందా తన సహనటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటంపై భార్య సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?పారిశ్రామికవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్‌కు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్‌కు వివాహం జరగడం ఖరారైనప్పటి నుంచి వారి గురించిన అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్, కావ్య మారన్‌లకు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. బ్రాహ్మణుడైన అనిరుధ్ మాంసాహారం తినే కావ్య మారన్‌ను వివాహం చేసుకోవడం రెండు కుటుంబాలకు పెద్ద విషయంగా అనిపించలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులే దానిని పెద్ద విషయంగా మాట్లాడుతున్నారు

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుంటాయనే అభిప్రాయాన్ని నటి రాధికా ఆప్టే కొట్టిపారేశారు. ఇది చాలా పాతకాలపు, కాలం చెల్లిన ఆలోచన అని ఆమె పేర్కొన్నారు. పని ప్రదేశంలో వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు లింగంపై కాకుండా, వారి మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యంపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆమె చెప్పారు. అంతేకాకుండా, మహిళలతో పోలిస్తే పురుషులే ఎక్కువ అభద్రతాభావంతో ఉంటారని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.