సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా పిటిషన్లు - కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు
భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం విచారణ జరిపి, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీచేసింది. ఈ పిటిషన్లపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణనను నవంబరు 17వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్ మాల్యా బాగ్చి, వి.మోహన్లతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లను విచారించింది. ఎన్నికల సంఘం దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్పై తమ స్పందన తెలియజేసేందుకు పిటిషనర్లకు కూడా రెండు వారాల గడువు ఇచ్చింది.
ఈ పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా టీఎంసీ ఎంపీ దోలా సేన్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది మేనకా గురుస్వామి వాదనలు వినిపించారు. కొత్త ఓటర్లు నమోదు కోసం ఉపయోగించే ఫారం-6లో మార్పులకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం వ్యవహరించిన తీరుపై ఆమె అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారు. ఫారం-6లో మార్పులకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చినట్లు ఈసీ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొందని ఆమె ఆరోపించారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి కలుగజేసుకుని ఆ పత్రికా ప్రకటనను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు.
మరోవైపు, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)కు సంబంధించిన నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని, ఎన్నికల సంఘం తన అఫిడవిట్లో పేర్కొంది. ఫారం-6ను మూడు 'సర్' ఉత్తర్వులు ద్వారా మార్చారన్న ఆరోపణనను కూడా తోసిపుచ్చింది. ఎన్నికల సంఘం పనితీరులో పారదర్శకత, ఓటర్ల జాబితా నిర్వహణకు ఉపయోగించే ఎరోనెట్ వ్యవస్థలో అధికారాల కేంద్రీకరణ, ఓటర్ల పేరు నమోదు, తొలగింపుపై ఈ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి.
ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి అభ్యంతరాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ కొన్ని నిర్ణయాలను ఏకపక్షంగా తీసుకున్నారని గతంలో ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వివాదం మరింత చర్చనీయాంశమైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్లో మాత్రం సర్ కు సంబంధించి అన్ని రకాల నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని ఈసీ స్పష్టం చేసింది.