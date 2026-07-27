మతం మారితే ఎస్సీ హోదా రద్దు : తేల్చి చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు
మతం మారితే తక్షణమే ఎస్సీ హోదా రద్దు అవుతుందని సుప్రీంకోర్టు మరోమారు స్పష్టం చేసింది. హిందూ, సిక్కు, బౌద్ధ మతస్తులు మాత్రమే ఎస్సీ హోదాకు అర్హులని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది. అందువల్ల మతం మారితే ఎస్సీ హోదా ప్రయోజనాలన్నీ కోల్పోతారని స్పష్టం చేసింది.
హిందూ, సిక్కు, బౌద్ధ మతాలను కాదని క్రైస్తవ లేదా ఇతర మతాలను స్వీకరించిన వ్యక్తులకు ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు, కుల ధృవీకరణ పత్రాలు చెల్లవంటూ గతంలో ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన రివ్యూ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ మన్మోహన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించింది. 1950 నాటి రాజ్యాంగ ఉత్తర్వులు ప్రకారం హిందూ, సిక్కు, బౌద్ధ మతస్థులు మాత్రమే ఎస్సీ హోదాకు అర్హులని, మతం మారిన మరుక్షణమే ఎస్సీ హోదా, దాని ఆధారిత ప్రయోజనాలు ముగుస్తాయని స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో ఎలాంటి పొరపాటు లేదా వ్యాఖ్యానించిన ధర్మాసనం పునఃపరిశీలన పిటిషన్ను తోసిపుచ్చింది.
ఒకవేళ ఎవరైనా తిరిగి ఎస్సీ హోదాను పొందాలంటే రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన మూడు ప్రధాన నిబంధనలకు (పుట్టుకతో ఎస్సీ అయి ఉండటం, స్వచ్ఛంధంగా తిరిగి సొంత మతంలోకి రావడం, మూల కుల సమాజం వారిని ఆమోదించడం) కట్టుబడివుండాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన ఈ కీలక తీర్పు దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న రిజర్వేషన్ విధానాలు, మత మార్పిడి వ్యవహారాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.