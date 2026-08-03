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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (20:09 IST)

వివాహం చేసుకోలేదని మహిళలకు రక్షణను నిరాకరిస్తారా?: సుప్రీం కోర్టు

Supreme Court
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (20:09 IST)
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Supreme Court
తన భాగస్వామి నుండి ఎదురయ్యే వేధింపులు లేదా హింస నుండి రక్షణ కోరడానికి ఒక మహిళ చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకోనవసరం లేదని సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఆమె వివాహం వంటి సహజీవన సంబంధంలో ఉన్నప్పటికీ, భర్త లేదా భాగస్వామి చేసే క్రూరత్వానికి సంబంధించిన చట్టమైన సెక్షన్ 498A కింద కేసు పెట్టవచ్చు. 
 
ఆ జంటకు అధికారికంగా వివాహం జరగకపోయినా, వారు భార్యాభర్తల్లా కలిసి జీవిస్తూ, నిజంగా వివాహం చేసుకోవాలని ఉద్దేశించినట్లయితే, ఈ చట్టం కింద పురుషుడు కూడా విచారణను ఎదుర్కోవచ్చని కోర్టు పేర్కొంది. 
 
న్యాయమూర్తుల ప్రకారం, అటువంటి సంబంధాలలో ఉన్న మహిళలకు చట్టపరమైన రక్షణను నిరాకరించడం అన్యాయం, చట్టం ముందు సమాన రక్షణ అనే సూత్రానికి విరుద్ధం. సెక్షన్ 498A యొక్క ఉద్దేశ్యం మహిళలను క్రూరత్వం, వేధింపులు, గృహ హింస నుండి రక్షించడమేనని కోర్టు వివరించింది. 
 
కేవలం అధికారిక వివాహం జరగలేదన్న కారణంతో ఆ రక్షణను నిరాకరించలేరు. అయితే, ఈ తీర్పు ప్రతి సహజీవన సంబంధానికి వర్తించదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆ జంట వయోజనులై ఉండాలి. వివాహం వంటి సంబంధంలో కలిసి జీవించి ఉండాలి. ఆ సంబంధం నిజమైనదని, ఇద్దరు భాగస్వాములు వివాహం చేసుకోవాలని ఉద్దేశించారని స్పష్టమైన ఆధారాలు కూడా ఉండాలి. ఈ వివరణ సెక్షన్ 498Aకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని, దీనిని ఇతర చట్టాలకు స్వయంచాలకంగా విస్తరించకూడదని సుప్రీం న్యాయమూర్తులు ఓ కీలక తీర్పులో స్పష్టం చేశారు. 
 
ఈ నిబంధన దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి, పోలీసులు తక్షణ అరెస్టులు చేయకూడదని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఏదైనా చర్య తీసుకునే ముందు సరైన విచారణ జరపాలి. తాను ఆ మహిళను చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకోలేదని, అందువల్ల తనపై సెక్షన్ 498A కింద విచారణ జరపలేరని ఒక వ్యక్తి చేసిన వాదనను తిరస్కరిస్తూ ఈ తీర్పు వెలువడింది.
 
సరళంగా చెప్పాలంటే, నిజమైన, వివాహం లాంటి సహజీవన సంబంధాలలో ఉన్న మహిళలకు కూడా క్రూరత్వం, వేధింపుల నుండి చట్టపరమైన రక్షణ పొందే హక్కు ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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