క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?
భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీచేసింది. కోల్కతాలో షమీపై గృహహింస, భరణం కేసులను ఢిల్లీకి మార్చాలంటూ ఆయన మాజీ భార్య హసిన్ జహాన్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
తాము ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉంటున్నామని, కోర్టు విచారణ నిమిత్తం ప్రతిసారి ఢిల్లీ నుంచి కోల్కతాకు వెళ్లడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని పేర్కొన్నారు. షమీ ఒక క్రికెటర్ అని.. ఆయన మ్యాచ్లో కోసం దేశం మొత్తం పర్యటిస్తుంటారని, అందువల్ల కేసును ఢిల్లీకి మార్చినా అతనికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని ఆ పిటిషన్లో ఆమె పేర్కొన్నారు.
దీనిపై స్పందించాలని మహ్మద్ షమీతో పాటు.. వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీచేసింది. కాగా, తనకు, తన కుమార్తెకు ఇచ్చే నెలవారి జీవనాధారానికి ఇచ్చే భరణానాన్ని రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచాలని ఆమె సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెల్సిందే.