సంబంధిత వార్తలు
- అప్పు అడిగితే ఇవ్వలేదన్న అక్కసుతో ఒంటిరి మహిళను అంతమొందించారు...
- వినేశ్ ఫోగట్ దేశానికి గర్వకారణం : సుప్రీంకోర్టు
- నీట్ పేపర్ లీక్ లోపాలకు జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందే : సుప్రీంకోర్టు
- ఒంటరి మహిళపై అత్యాచారం - సీఐ పరారీ... ఆచూకీ కనిపెట్టని పోలీసులు
- సినీ రంగంలో తాగుబోతులు, తిరుగుబోతులే వుంటారు: సినీ పరిశ్రమపై పాశం యాదగిరి దారుణ వ్యాఖ్యలు
ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సె.. క్స్ వర్క్ నేరంకాదు.. కేసులు పెట్టొద్దు : సుప్రీంకోర్టు
ఒక మహిళ తన ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సెక్స్ వర్క్ నేరం కాదని, అందువల్ల అలాంటి వారిపై కేసులు పెట్టి వేధించవద్దని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా సంచలన తీర్పునిచ్చింది. దేశంలో పెరిగిపోతున్న మానవ అక్రమ రవాణా (సెక్స్ ట్రాఫికింగ్)ను కట్టడి చేసేందుకు అపెక్స్ కోర్టు ఈ మేరకు చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. స్వచ్ఛంధ సెక్స్ వర్క్, బలవంతపు వ్యభిచారాన్ని ఒకే కోణంలో చూడరాదని, ఈ రెండు కేసులో వేర్వేరని స్పష్టం చేసింది. పైగా, అలాంటి వారిపట్ల గౌరవంగా నడుచుకోవాలని పోలీసులకు ఖచ్చితమైన సూచన చేసింది. అక్రమ రవాణా బాధితుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించింది.
హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 'ప్రజ్వల' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ 2004లో ఈ అంశంపై ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేసింది. దేశంలో మహిళలు, చిన్నారుల అక్రమ రవాణా, లైంగిక దోపిడీ విపరీతంగా పెరిగిపోతోందని, బాధితుల రక్షణ, పునరావాస చర్యల్లో ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయం కొరవడిందని ఆ పిటిషనులో పేర్కొంది. దాదాపు 22 ఏళ్లుగా కొనసాగిన ఈ విచారణలో షెల్టర్ హోమ్ దుస్థితి, బాధితులను మళ్లీ అదే రొంపిలోకి దింపడం, స్వచ్ఛంద సెక్స్ వర్కర్ల పట్ల పోలీసుల వైఖరి వంటి అనేక లోపాలను కోర్టు పరిశీలించింది. ఈ తీర్పు ద్వారా సుప్రీంకోర్టు బాధితుల హక్కులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ కీలకమైన మార్గదర్శకాలను నిర్దేశించింది.
సెక్స్ వర్క్, ట్రాఫికింగ్కు మధ్య తేడా : స్వచ్ఛందంగా, పెద్దవాళ్లు చేసే సెక్స్ వర్క్ను ట్రాఫికింగ్గా పరిగణించలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. బెదిరింపు, బలవంతం, మోసం లేదా దోపిడీ ఉన్నప్పుడే అది ట్రాఫికింగ్ కిందకు వస్తుందని తేల్చిచెప్పింది. ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ (ప్రివెన్షన్) యాక్ట్, 1956 కింద దాడులు చేసేటప్పుడు, బలవంతం జరిగిందనే ఆధారాలుంటేనే చర్యలు తీసుకోవాలని, అంతకుముందు ప్రాథమిక విచారణ తప్పనిసరి అని ఆదేశించింది.
పునరావాస ప్రమాణాలు : బాధితుల కోసం ఏర్పాటు చేసే షెల్టర్ హోమ్లలో కనీస వసతులు, మానసిక ఆరోగ్య మద్దతు, వృత్తి శిక్షణ, నష్టపరిహారం, న్యాయ సహాయం, సాక్షుల రక్షణ వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన ప్రమాణాలను నిర్దేశించింది.
సంస్థల మధ్య సమన్వయం : యాంటీ-హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్లు, న్యాయ సేవాధికార సంస్థలు, రాష్ట్రాల హోమ్స్ మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచాలని, అంతర్రాష్ట్ర సహకారం మెరుగుపరచాలని ఆదేశించింది.
ఈ కేసులో దశాబ్దాలుగా పిటిషనర్ తరపున వాదనలు వినిపించిన సీనియర్ న్యాయవాది అపర్ణా భట్ను ధర్మాసనం ప్రత్యేకంగా అభినందించింది. కొత్తగా ప్రత్యేక దర్యాప్తు సంస్థ అవసరం లేదని, ప్రస్తుత చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేస్తే సరిపోతుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. తాజా ఆదేశాల అమలుపై మూడు నెలల తర్వాత సమీక్షించనున్నట్లు తెలిపింది.
హైదరాబాద్లో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ : సునీల్ నారంగ్
సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
Sandigdham Review: మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ కథతో నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్ చిత్రం సందిగ్ధం మూవీ రివ్యూ
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.
Sanjay Rao: హిట్ అండ్ రన్ ఫస్ట్ లుక్ తో సంజయ్ రావ్ క్రేజ్
క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సరికొత్త ఫార్మెట్ లో సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో త్వరలో రానున్న చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
మహేష్ బాబు అతిథి 4K థియేటర్లలో పాలాబిషేకంతో అభిమానుల సందడి
దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జూన్ 1 జయంతికి నివాళిగా, 2007 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అతిథి' నేడు డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్ మరియు మరింత పకడ్బందీ ఎడిటింగ్తో 4K రీమాస్టర్లో థియేటర్లలోకి తిరిగి వచ్చింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 29 షోలలో హౌస్ఫుల్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం నాటికి 31,100 టిక్కెట్ల ద్వారా ₹40.86 లక్షలు వసూలు చేసింది.
Sandeep Reddy Vanga: సందీప్ రెడ్డి వంగా చిత్రానికి రోమాంచకం టైటిల్ ఖరారు
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తన సోదరుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. అలాంటి క్రేజీ సినిమానే "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తుండగా, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు.