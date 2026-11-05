తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ కేసు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపలికి బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.. సుప్రీం
తిరుపతి లడ్డూ కల్తీకి సంబంధించిన కేసును ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపలికి బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని సుప్రీంకోర్టు గురువారం తీర్పు ఇచ్చింది. ప్రస్తుత దశలో ఈ కేసు విచారణను వేరే రాష్ట్రానికి మార్చడానికి తగిన కారణాలు లేవని జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది.
మచింద్ర శాంతారాం లాంకే, మెసర్స్ మల్గంగ మిల్క్ అండ్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ బదిలీ పిటిషన్పై ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ల తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ దవే వాదిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నిరంతరం రాజకీయ ప్రకటనలు చేస్తున్నారని, దీనివల్ల విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుందా అనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఇది ఒక రాజకీయ అంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలో ప్రతికూల వాతావరణం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ కేసు గురించి నిరంతరం ప్రకటనలు చేస్తున్నారు.. అని దవే అన్నారు. ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు లేదని తేలినప్పటికీ, రాజకీయ నాయకులు అటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.
ఇంకా విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగాలి.. అని పేర్కొన్న దవే, ఈ కేసును పొరుగు రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయాలని కోరారు. స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పక్షపాతమైన విచారణ కోసం ఈ కేసును పక్క రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయండి. నిందితుల్లో చాలామంది ఉత్తర భారతదేశానికి చెందినవారు, పైగా భాషా సమస్య కూడా ఉంది.. అని ఆయన వాదించారు.
విచారణ జరిపే న్యాయమూర్తిపై ఈ వ్యాఖ్యల ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుందని ఆశించలేమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ కేసులో రాష్ట్రానికి చెందిన అనేకమంది సాక్షులు ఉన్నారని, కేసును బదిలీ చేస్తే విచారణకు ఆటంకం కలుగుతుందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
అంతేకాకుండా, ఈ కేసు దర్యాప్తును స్వయంగా సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) చేపట్టిందని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. "మేము ఈ కేసును బదిలీ చేయడానికి సుముఖంగా లేము. పిటిషన్ కొట్టివేయబడింది.. అని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే తన ఉత్తర్వుల ద్వారా "అందరినీ నిశ్శబ్దం చేసిందని.. పేర్కొన్న ధర్మాసనం, భవిష్యత్తులో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే పిటిషనర్లు మళ్లీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని సూచించింది.
తిరుపతి లడ్డూల తయారీలో జంతువుల కొవ్వును ఉపయోగించారనే ఆరోపణలకు సంబంధించిన రాజకీయ వివాదంపై, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 26, 2024న ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి (సిట్) బదులుగా, సుప్రీంకోర్టు ఒక కొత్త బృందాన్ని నియమించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.