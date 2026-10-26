ఇతర పార్టీల్లో చేరడం రాజకీయ ప్రక్రియలో భాగం : సుప్రీంకోర్టు
ఒక రాజకీయ నేత తన సొంత పార్టీని వదిలిపెట్టి, మరో పార్టీలో చేరడం అనేది రాజకీయ ప్రక్రియలో ఓ భాగమని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత అన్నాడీఎంకేకు చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేసి అధికార టీవీకేలో చేరారు. ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది.
వేరే పార్టీకి వెళ్లాలనుకున్న వారు రాజీనామా చేసే వెళ్తారని.. అది రాజకీయ ప్రక్రియలో భాగమని పేర్కొంది. రాజీనామా, అనర్హత వేటు అనేవి వేర్వేరు రాజ్యాంగ ప్రక్రియలు అని.. వాటిపై పిటిషన్లు పెండింగ్లో ఉన్నప్పటికీ రాజీనామాలను ఆమోదించే అధికారం స్పీకర్కు ఉంటుందని తెలిపింది. అనర్హత పిటిషన్ విచారణను నిబంధనల ప్రకారం పూర్తి చేయాలని స్పీకర్ను ఆదేశించింది. ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలు, పార్టీ మార్పుపై దాఖలైన పిటిషన్ను కొట్టివేసింది.
పార్టీ మారిన ఆరుగురు అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలను ఐదేళ్లపాటు అనర్హులుగా ప్రకటించాలని కోరుతూ పార్టీ నేతలు ఇటీవల మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్లో, ఎన్నికల సంఘం, తమిళనాడు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి ఒక ఆదేశం జారీ చేయాలని కోరారు. దీని ప్రకారం, స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసిన ఎమ్మెల్యే, ఆ రాజీనామా వల్ల ఏర్పడే ఉప ఎన్నికలో తిరిగి పోటీ చేయాలనుకుంటే.. దాని నిర్వహణకు అయ్యే ప్రభుత్వ వ్యయంతో సమానమైన మొత్తాన్ని ముందుగా డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అయితే ఆ పిటిషన్ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలను ఆమోదించిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని సమర్థించింది. దీంతో హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ.. పిటిషనర్ సుప్రీంను ఆశ్రయించారు.