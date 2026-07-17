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అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత కోసం బుల్డోజర్ల ప్రయోగం చట్టబద్ధమే...
రాజ్యాంగ నిబంధనలు, చట్టపరిధిని ఉల్లంఘించి చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణాలపై బుల్డోజర్ల ప్రయోగించేందుకు అడ్డేమీ లేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంచేసింది. అయితే ఆ కూల్చివేతలు చట్టబద్ధంగా, నోటీసులు జారీ చేసి, తగిన గడువు ఇచ్చి చేపట్టాలని పేర్కొంది. బుల్డోజర్లతో కూల్చివేతలపై 2024 నవంబరులో సుప్రీం ఇచ్చిన తీర్పు వివిధ కేసుల్లో నిందితుల ఇళ్ల కూల్చివేతలకు సంబంధించినది మాత్రమేనని తేల్చిచెప్పింది. చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నామనే నెపంతో వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడద న్నదే ఆ తీర్పులోని మార్గదర్శకాల ఉద్దేశమని వివరించింది.
ఈ మేరకు గుజరాత్లోని సోమనాథ్లో మసీదులు కూల్చివేత, మహారాష్ట్ర, పలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో నిర్మాణాల కూల్చివేత విషయంలో అధికారులు కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడ్డారంటూ దాఖలైన పిటిషన్లను విచారించేందుకు నిరాకరించింది. ఈ పిటిషన్లన్నింటినీ ఆయా రాష్ట్రాల హైకోర్టు లకు బదిలీ చేసింది. స్థానిక పరిస్థితులు, కేసులో మెరిట్ను బట్టి.. వీలైనంత వరకు నాలుగు నెలల్లో పరిష్కరించాలని హైకోర్టులకు సూచించింది. అయితే హైకోర్టుల్లో సదరు కేసుల విచారణ పూర్తయ్యే వరకు తాము ఇప్పటికే స్టే విధిస్తూ ఇచ్చిన మధ్యంతర రక్షణ కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలో ధర్మాసనం గురువారం ఆదేశాలు జారీచేసింది.
అల్లు అర్జున్ క్యాంప్ నుంచి మరో నిర్మాత శరత్చంద్ర నాయుడు
Khan Durrani :ఆకట్టుకున్న కళ్యాణం కమనీయం జీవితం సినిమా టీజర్
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Varun Tej: కొరియన్ కనకరాజు లో దక్షా నాగర్కర్, వరుణ్ తేజ్ లపై స్పెషల్ సాంగ్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించింది. టైటిల్ గ్లింప్స్ , ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిద', టీజర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Kiran Abbavaram : తత్వం లోని పాట విడుదల చేసిన కిరణ్ అబ్బవరం
మర్డర్ మిస్టరీ, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో రూపొందుతున్న చిత్రం తత్వం ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. కాగా ఈ చిత్రంలోని 'ఊపిరాంత ఇవాళ్లే ఊగేస్తుంది ఊయాలే' అనే పాటను ప్రముఖ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ మెలోడి సాంగ్కు చేతన భరద్వాజ్ బాణీలు అందించిన ఈ పాటకు భాస్కర భట్ల సాహిత్యాన్ని సమాకూర్చగా, అనురాగ్ కులకర్ణి ఈ సాంగ్ను ఆలపించారు.
ముగ్గురు స్నేహితుల కథగా MRP – నీకెంత నాకెంత మూవీ రివ్యూ
నటీనటులు : నరేష్ అగస్త్య, డోనల్ బిష్ట్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, కాశిరెడ్డి రాజ్కుమార్, హర్ష వర్ధన్, చైతన్య జొన్నలగడ్డ, పృథ్వీ రాజ్, గగన్ విహారి, నంద గోపాల్, స్నేహా సింగ్ సాంకేతికత : ఛాయాగ్రహణం (డీఓపీ): సంగీతం: అజయ్ అరసాడ, రాకేష్ కొలాంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: శ్రీనివాస్ గాదిరాజు పీఆర్వో: కోయ దినేష్, దర్శకుడు: శ్రవణ్ జేష్ఠ ఎడిటర్: మార్థాండ్ కె. వెంకటేష్. విడుదల: శుక్రవారం నేడే.. 17.జూలై.