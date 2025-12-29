ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టు
ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితుడుకి సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఈ కేసు నుంచి ఆయనను విడుదల చేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీచేసిన ఆదేశాలపై స్టే విధించింది. కస్టడీ నుంచి నిందితుడుని విడుదల చేయొద్దంటూ పోలీస్ శాఖను ఆదేశించింది.
కాగా, ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసు నిందితుడు, భాజపా బహిష్కృత నేత కుల్దీప్ సింగ్ సెంగర్కు విధించిన శిక్ష నిలిపివేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేయగా, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేసింది.
సీబీఐ అధికారులు చేసిన అప్పీల్పై సోమవారం విచారణ చేపట్టిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం.. ఢిల్లీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది. సీబీఐ పిటిషన్పై సమాధానం ఇవ్వాలంటూ సెంగార్కు సుప్రీం నోటీసులు జారీ చేసింది. కస్టడీ నుంచి అతడిని విడుదల చేయొద్దని పోలీసుశాఖను ఆదేశించింది.