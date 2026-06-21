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ట్రేడింగ్లో నష్టపోయాడు.. కిడ్నాప్ అయ్యానని రూ.50లక్షలు డిమాండ్ (video)
తనను తానే కిడ్నాప్ చేయించుకుని.. తన కుటుంబం నుంచి రూ.50లక్షలు డిమాండ్ చేసిన ఆరోపణలపై అరెస్టయ్యాడు. స్టాక్ మార్కెట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో ఎదుర్కొన్న భారీ ఆర్థిక నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికే ఈ నాటకీయ కిడ్నాప్ కథను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేశాడని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
Surat Man
జిగ్నేష్ తలవియాగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, సూరత్లోని మోటా వరాచా ప్రాంత నివాసి. జూన్ 12న అతను అదృశ్యమవ్వడంతో, అతనిని కిడ్నాప్ చేశారనే భయంతో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
జిగ్నేష్ అదృశ్యమైన తర్వాత, అతని భార్య మీనాక్షిబెన్ తలవియా, ఉట్రాన్ పోలీస్ స్టేషన్లో అతను కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ వెంటనే, జిగ్నేష్ కిడ్నాప్ అయ్యాడని పేర్కొంటూ కుటుంబానికి ఆందోళనకరమైన సందేశాలు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి.
డబ్బు కోసం పంపిన సందేశాలు, బందీగా ఉన్న వీడియోలు అందిన తర్వాత పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చేపట్టగా, గోధ్రాలోని ఒక హోటల్లో అతను క్షేమంగా దొరికాడు. స్టాక్ మార్కెట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో కోల్పోయిన రూ. 50-60 లక్షలను తిరిగి రాబట్టుకోవడానికే అతను ఈ అపహరణ నాటకాన్ని ఆడాడని దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు.
అధిక ఆదాయం పొందాలనే ఆశతో జిగ్నేష్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లోకి ప్రవేశించి, చివరికి భారీగా నష్టపోయాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఆ అప్పులను తీర్చుకునేందుకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి డబ్బు వసూలు చేయడానికే ఈ నకిలీ కిడ్నాప్ నాటకం ఆడి ఉంటాడని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
#સુરત— Benefit News 24 (@BenefitNews24) June 18, 2026
ઉત્રાણ વિસ્તારમાં ₹50 લાખ મેળવવા પોતાના જ અપહરણનું નાટક રચનાર શખ્સને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો
12 મે 2026ના રોજ જીગ્નેશ તળાવિયા ગુમ થતાં પત્નીએ ઉત્રાણ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી
પતિના જ મોબાઈલમાંથી પત્નીને ₹50 લાખની ખંડણી માંગતો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીનો મેસેજ મળ્યો… pic.twitter.com/fJTYtIwbZT
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.