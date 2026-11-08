ఉద్యోగులకు దీపావళి కానుక : నగదు కట్టలు! (వీడియో)
తన కంపెనీలో పని చేసిన ప్రతి ఉద్యోగికి దీపావళి కానుకగా నగదు కట్టలను ఓ యజమాని ఇచ్చారు. అలా ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.88 వేలు చొప్పున బహుమతిని కరెన్సీ కట్టల రూపంలో ఇచ్చారు. ఆ వ్యాపారి పేరు రామ్ స్వరూప్ ముండ్. గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందిన వస్త్ర వ్యాపారి. తన ఉద్యోగులకు భారీ దీపావళి కానుకను ఇచ్చి వార్తల్లో నిలిచారు.
ధంతేరస్ రోజున ఆయన తన వద్ద పనిచేస్తున్న సుమారు 21 మంది ఉద్యోగులలో ప్రతి ఒక్కరికీ 88,000 రూపాయల నగదును అందించారు. ఆయన ఉద్యోగులకు రూ.500, రూ.200, రూ.100, రూ.50, రూ.20, రూ.10 నోట్ల కట్టలను బహుకరించారు. మొత్తం మీద ఆయన తన ఉద్యోగులకు రూ.18.48 లక్షలను కానుకగా ఇచ్చారని సమాచారం.
'నా ఉద్యోగుల కుటుంబాలన్నీ దీపావళిని సంతోషంగా, సుసంపన్నంగా జరుపుకోవాలనేదే నా ఉద్దేశ్యం' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. పండుగ సంతోషాన్ని తన ఉద్యోగులతో పంచుకున్న ఈ వ్యాపారికి అభినందనలంటూ నెటిజన్లు వ్యాపారి పెద్ద మనసును ప్రత్యేకంగా కొనియాడుతున్నారు.
ఉద్యోగులకు నోట్ల కట్టలతో దీపావళి కానుక!. ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.88 వేల నగదు బహుమతి! గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందిన వస్త్ర వ్యాపారి రామ్స్వరూప్ ముండ్ తన ఉద్యోగులకు దీపావళి సందర్భంగా భారీ కానుక అందించి వార్తల్లో నిలిచారు. ధంతేరస్ సందర్భంగా తన వద్ద పనిచేస్తున్న సుమారు 21 మంది ఉద్యోగులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.88,000 చొప్పున నగదు పంపిణీ చేశారు. రూ.500, రూ.200, రూ.100, రూ.50, రూ.20, రూ.10 నోట్ల కట్టలను ఉద్యోగులకు అందజేశారు. మొత్తం రూ.18.48 లక్షలను ఉద్యోగులకు కానుకగా అందించినట్లు సమాచారం. ‘‘నా ఉద్యోగుల కుటుంబాలన్నీ దీపావళిని ఆనందంగా, సుసంపన్నంగా జరుపుకోవాలన్నదే నా ఉద్దేశం’’ అని ఆయన తెలిపారు. పండుగ ఆనందాన్ని ఉద్యోగులతో పంచుకున్న వ్యాపారవేత్తకు ప్రశంసలు! ❤️ #Diwali2026 #Surat #EmployeeBonus #Dhanteras #ViralNews— Telugu Stride (@TeluguStride) November 8, 2026