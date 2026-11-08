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  4. Surat Textile Trader Ramswaroop Mund Diwali gift for employees: bundles of cash, A cash gift of ₹88,000 for each employee
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (16:39 IST)

ఉద్యోగులకు దీపావళి కానుక : నగదు కట్టలు! (వీడియో)

Ramswaroop Mund
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (16:39 IST)
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తన కంపెనీలో పని చేసిన ప్రతి ఉద్యోగికి దీపావళి కానుకగా నగదు కట్టలను ఓ యజమాని ఇచ్చారు. అలా ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.88 వేలు చొప్పున బహుమతిని కరెన్సీ కట్టల రూపంలో ఇచ్చారు. ఆ వ్యాపారి పేరు రామ్ స్వరూప్ ముండ్. గుజరాత్‌లోని సూరత్‌కు చెందిన వస్త్ర వ్యాపారి. తన ఉద్యోగులకు భారీ దీపావళి కానుకను ఇచ్చి వార్తల్లో నిలిచారు. 
 
ధంతేరస్ రోజున ఆయన తన వద్ద పనిచేస్తున్న సుమారు 21 మంది ఉద్యోగులలో ప్రతి ఒక్కరికీ 88,000 రూపాయల నగదును అందించారు. ఆయన ఉద్యోగులకు రూ.500, రూ.200, రూ.100, రూ.50, రూ.20, రూ.10 నోట్ల కట్టలను బహుకరించారు. మొత్తం మీద ఆయన తన ఉద్యోగులకు రూ.18.48 లక్షలను కానుకగా ఇచ్చారని సమాచారం.
 
'నా ఉద్యోగుల కుటుంబాలన్నీ దీపావళిని సంతోషంగా, సుసంపన్నంగా జరుపుకోవాలనేదే నా ఉద్దేశ్యం' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. పండుగ సంతోషాన్ని తన ఉద్యోగులతో పంచుకున్న ఈ వ్యాపారికి అభినందనలంటూ నెటిజన్లు వ్యాపారి పెద్ద మనసును ప్రత్యేకంగా కొనియాడుతున్నారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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