కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడీ కన్నుమూత
కాంగ్రెస్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడీ కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 81 యేళ్లు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన పూణెలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. నాటి ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహారావు ప్రభుత్వంలో రైల్వేశాఖ సహాయ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
అలాగ, భారత ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షుడిగా కొనసాగారు. ఆయన హయాంలో ఢిల్లీ కేంద్రంగా కామన్వెల్త్ క్రీడలు నిర్వహించారు. ఈ క్రీడల నిర్వాహక కమిటీ ఛైర్మన్గా సేవలందించారు. ఆ సమయంలోనే ఆయనపై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. కాగా, 1964 నుంచి 1972 వరకు వాయుసేనలో పైలట్గా పనిచేశారు. 1965, 1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధాల్లోనూ పాల్గొన్నారు.