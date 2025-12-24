ఉన్నావ్ బాధితురాలి పట్ల ఇంత దారుణమా? రాహుల్ మండిపాటు
ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలిపట్ల ఢిల్లీ పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఘాటుగా స్పందించారు. అత్యాచార బాధితురాలి పట్ల ఇంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు.
ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో దోషిగా తేలి, జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న కుల్దీప్ సెంగర్ శిక్షను ఢిల్లీ న్యాయస్థానం నిలిపివేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బాధిత కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ తీర్పును సుప్రీం కోర్టులో సవాలు చేస్తామని పేర్కొంది.
తీర్పును వ్యతిరేకిస్తూ బాధితురాలు, ఆమె తల్లి నిరసన చేస్తున్న క్రమంలో వారితో భద్రతా సిబ్బంది వ్యవహరించిన తీరు విమర్శలకు కారణమైంది. పోలీసులు బాధితురాలిని లాక్కెళ్తున్న దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి. పోలీసుల తీరుపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సహా సామాజిక కార్యకర్తలు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.
ఉన్నావ్ బాధితురాలి నిరసనకు సంబంధించిన ఓ వీడియోపై స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ.. తనకు అన్యాయం జరిగిందంటూ నిరసన చేస్తున్న ఓ అత్యాచార బాధితురాలి పట్ల ఇలా వ్యవహరించడం సమంజసమేనా..? న్యాయం కోసం గళం వినిపించడమే ఆమె చేసిన తప్పా..? అని ప్రశ్నించారు. అత్యాచార నిందితులకు బెయిల్ రావడం, బాధితులను నేరస్థులుగా చూడటం ఏ రకమైన న్యాయమని నిలదీశారు. ఇటువంటి అమానవీయ సంఘటనలతో మనం కూడా నిర్జీవ సమాజంగా మారుతున్నామన్నారు.